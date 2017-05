Lausanne-Paris, deux élections en miroir

Le premier tour des élections cantonales vaudoises a été plan-plan, presque écrit d’avance. Celui de l’élection présidentielle française survolté et incertain. Difficile donc de voir beaucoup de points de convergences entre les deux scrutins que tout semble opposer.

Pourtant, tous deux posent la même question: que sont devenus les vieux clivages que l’on croyait éternels? Aussi bien à Lausanne qu’à Paris, le combat gauche-droite est à bout de souffle. Il ne semble plus borner de manière pertinente le périmètre du débat politique.

Dans le canton de Vaud, d’abord, les citoyens sont contents. Et ils ont montré leur satisfaction en plébiscitant la quasi-totalité de leurs sortants. Avec un seul siège remis en jeu, le suspense était au plus bas au premier tour. Certes, sur le papier, ce siège pourrait faire basculer la majorité au Conseil d’Etat. Mais sur le terrain, la chose est moins certaine.

Car en terre vaudoise, les majorités sont construites par concordance. Les ministres sortants n’ont cessé de mettre en avant leur entente cordiale. Prétendre au basculement des majorités ressemble davantage à une posture déclamatoire qu’à un bouleversement des lignes qui toutes convergent vers un même objectif: une application pragmatique du pouvoir.

Incarnation même de ce mantra, le PLR a toutes les peines du monde à démontrer la nécessité de bidouiller des rouages si bien rodés. Changer, mais pour quel projet? Le deuxième tour risque d’être un peu trop court pour trouver la réponse.

Bras armé d’un combat pour une majorité largement fantasmée, la Vert’libérale Isabelle Chevalley et l’UDC Jacques Nicolet forment une alliance improbable qui fait fi du fossé profond qui les oppose. L’une défend des positions libérales et d’ouverture, l’autre un credo conservateur et eurosceptique. Dans ce couple de circonstance, on sent davantage d’ambitions personnelles que de projet politique.

Le nouveau duo de la droite vaudoise renvoie évidemment – toutes proportions gardées – à un autre duo: celui que forment Emmanuel Macron et Marine Le Pen, en guerre totale pour obtenir les leviers du pouvoir. A l’absence de véritable enjeu répond le vertige d’un changement profond.

Ici, le culte du pragmatisme a gommé les frontières entre la gauche et la droite. C’est sans doute pour cela que personne ne s’émeut vraiment d’une alliance Vert’lib-UDC qu’ailleurs on trouverait choquante. En France, c’est l’absence de résultats après deux quinquennats qui a gommé de la carte les partis traditionnels. La politique partisane arbitrée par le jeu de l’alternance ne fait plus rêver. C’est un renversement de l’ordre établi que l’on souhaite. De nouvelles têtes. «Enfer ou ciel qu’importe, plonger dans l’inconnu pour trouver du nouveau», écrivait Baudelaire. C’est autrement plus passionnant.

