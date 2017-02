Le progrès est une malédiction!

Le progrès technique est devenu le fossoyeur des emplois et est coupable de la régression des revenus. Même la Chine perd des emplois repris par les robots. Les technologies permettent de produire plus, d’assurer plus de services avec moins de travail et moins de capitaux. Cette stagnation des salaires indique que nous avons besoin de moins de travailleurs. Quant au niveau actuel quasi nul des taux d’intérêt, il indique que nous avons besoin de moins de capitaux pour cette production. Les taux de chômage sont donc condamnés à s’aggraver, ou à s’améliorer comme aux Etats-Unis et en Allemagne, mais en présence d’un déclin notable des salaires.

Le job le plus courant aux Etats-Unis – conducteur de camion – n’est-il pas lui-même en sursis par l’inéluctable apparition des camions sans chauffeur? Aujourd’hui, nous avons réglé le problème de l’offre car nous sommes à même de vivre, de manger, de nous habiller et de nous amuser mieux et moins cher que nos grands-parents, en ayant toutefois à jamais perdu la sécurité de l’emploi dont eux bénéficiaient. Le corollaire est que la fracture se précise de plus en plus entre les heureux propriétaires et usagers des technologies et les miséreux.

Le travail, lui, est devenu une vulgaire matière première obéissant à la loi de l’offre et de la demande

Il devient vital de régler ce problème du capitalisme moderne qu’est la dégradation de la consommation. Après tout, le robot qui fabrique un iPhone n’est pas capable de l’acquérir! Productivité des emplois ne rime donc plus avec amélioration du niveau de vie car c’est la rente, c’est l’immobilier et c’est la Bourse qui ont absorbé

l’amélioration fulgurante de la productivité. Le travail, lui, est devenu une vulgaire matière première obéissant à la loi de l’offre et de la demande, car la main-d’œuvre humaine est de moins en moins nécessaire pour produire et assurer des services. (24 heures)