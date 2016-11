Malgré les nombreux défis financiers que notre canton doit relever, notamment dans les domaines de la santé et de la formation, ou en termes d’investissements, la dette de l’Etat de Vaud a été réduite de 8 milliards à 500 mios de francs entre 2004 et 2013. Une gestion rigoureuse des deniers publics a permis d’assainir les finances cantonales.

Durant neuf ans, une politique dite anticyclique a été menée avec succès. La croissance des dépenses a été contenue. Le maintien du taux d’imposition durant les années de vaches grasses a généré un accroissement du montant des recettes fiscales dont une partie a pu être affectée directement au remboursement de la dette.

Depuis quelque temps, le contexte a changé. Nous entrons dans une période de vaches maigres, confrontés à un environnement économique plus difficile, avec une forte concurrence fiscale et devons faire face à un ralentissement conjoncturel. Par ailleurs, l’abandon du taux plancher euro/CHF rend problématique l’industrie d’exportation. C’est à ce moment-là que la politique anticyclique menée durant la période de réduction de la dette cantonale déploie pleinement ses effets.

L’Etat peut ainsi poursuivre une politique d’investissement très active afin de soutenir l’économie, et de fait l’emploi, y compris pour les personnes aux revenus les plus faibles. En moyenne, 775 mios de francs seront investis chaque année durant la prochaine législature, soit une augmentation de 25% par rapport aux cinq dernières années. Cerise sur le gâteau, les collectivités publiques bénéficient actuellement de taux d’emprunts très bas, voire négatifs, sur le moyen et long terme. Bon nombre d’entreprises établies sur le territoire vaudois peuvent s’annoncer et bénéficier de ces investissements.

L’économie diversifiée de notre canton pourra traverser les différents cycles conjoncturels

Les bienfaits de la politique anticyclique ne s’arrêtent pas là. Lors de la prochaine embellie conjoncturelle, notre canton pourra continuer d’investir massivement sur le territoire vaudois, en soutenant plus fortement la reprise économique, et également préparer la récession suivante sans être handicapé par un endettement excessif. L’économie diversifiée de notre canton pourra ainsi traverser sereinement les différents cycles conjoncturels durant les prochaines décennies.

Toutefois, dans le domaine des finances publiques, rien n’est jamais acquis définitivement. Depuis deux ans, le montant de la dette est reparti sensiblement à la hausse. Pas de quoi s’alarmer pour l’instant, mais il importe de rester vigilant et de pérenniser les principes appliqués jusqu’ici, condition sine qua non pour préserver des finances publiques saines. Les efforts, et parfois des sacrifices, consentis par les contribuables vaudois le méritent bien. Et les générations futures nous en seront sans aucun doute reconnaissantes.

