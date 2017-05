Les milieux financiers intègrent Macron dans leur équation européenne

Emmanuel Macron a remporté l’élection présidentielle française, avec 66% des suffrages contre 34% pour Marine Le Pen. Ce résultat est conforme à notre scénario central, et en ligne avec les sondages d’opinion. Le véritable risque lié à cette élection consistait en une possible remise en cause de l’appartenance de la France à la zone euro, voire à l’Union Européenne. En élisant Emmanuel Macron, le peuple français a fait le choix de l’intégration à l’Europe. Après les votes en Autriche et aux Pays Bas, c’est une nouvelle défaite pour les partis eurosceptiques. Ce mouvement n’a pas dit son dernier mot, mais sa dynamique est clairement entamée.

La capacité d’Emmanuel Macron à gouverner dépendra bien sûr des résultats des prochaines élections législatives. Mais sa victoire réduit d’ores et déjà le risque sur l’euro et les actifs qui y sont associés. Pour les investisseurs, d’éventuels dysfonctionnements politiques au sein de la deuxième économie de la zone euro représentent un risque bien plus acceptable que celui d’une sortie éventuelle de la devise unique.

«Le recul du risque politique ouvre la voie à une normalisation des mesures de la BCE»

Le net recul du risque politique, conjugué à une amélioration conjoncturelle et un sentiment de marché positif, ouvre la voie à une normalisation de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Au cours des prochains mois, les investisseurs devront prêter attention à tout changement de ton de la BCE, ainsi qu’à de nouveaux relèvements des taux par la Réserve fédérale américaine. Nous surveillerons de près ces deux banques centrales, et plus largement les conditions financières à l’échelle mondiale. (TDG)