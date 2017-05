Les subventions inutiles de la stratégie énergétique 2050

La loi sur l’énergie soumise en votation populaire le 21 mai, qui met en œuvre la première phase de la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral, appelle plusieurs critiques fondamentales. Premier élément, les subventions financées par la rétribution à prix coûtant (RPC): l’augmentation de la taxe RPC à 2,3 centimes/kWh permettra de réaliser les projets qui ont reçu la garantie d’une subvention. Parmi ces projets figurent 509 éoliennes, dont l’implantation sera facilitée par l’affaiblissement de la protection de la nature inscrit dans la loi. A terme, on nous parle de 900 éoliennes, sans qu’on sache où elles seront installées.

L’éolien est subventionné à hauteur de 21 ct./kWh, mais son courant transite par le réseau à haute tension où le prix du marché oscille entre 3 et 5 ct./kWh. Subventionner cette électricité, qui n’a aucune valeur commerciale, entre quatre à six fois le prix du marché est une hérésie économique. D’autant plus que l’éolien industriel est entièrement géré par des multinationales étrangères, depuis les études jusqu’au contrôle à distance des machines.

Dès lors, peu ou pas d’emplois qualifiés seront créés en Suisse. Sans oublier tous les inconvénients, pas seulement pour les paysages, mais pour le tourisme, le marché immobilier et la qualité de vie des riverains qui seront négativement impactés. En plus, cette électricité grassement rétribuée va faire une concurrence déloyale à nos barrages, car elle est beaucoup plus subventionnée que l’hydraulique.

Et le solaire? Son prix de revient en Suisse est compris entre 10 et 15 ct./kWh. C’est inférieur au prix facturé au consommateur, qui est de l’ordre de 20 ct./kWh. Le subventionnement du solaire, meilleur marché que le prix facturé au consommateur, n’a donc aucune justification.

Pour toutes ces raisons, il faut refuser la loi sur l’énergie. Et travailler sur quatre axes de réflexion: 1) déclarer le soutien aux barrages et centrales hydroélectriques priorité nationale, vu leur importance stratégique pour la survie énergétique du pays; 2) les subventions RPC à l’éolien industriel et au solaire sont supprimées et consacrées au financement des barrages, ou à leur nationalisation; 3) Le gouvernement fixe une rétribution obligatoire pour la reprise sur les réseaux basse et moyenne tension de l’électricité photovoltaïque. La rétribution proposée vaut 80% du prix de vente; 4) un moratoire interdit la construction de toute éolienne subventionnée sur territoire suisse pendant 10 ans. Les centrales nucléaires Leibstadt et Gösgen sont mises hors service après 2030, le programme éolien peut attendre et mis en œuvre dans 10 ans s’il se montre indispensable.

Une autre politique énergétique est possible, que celle qu’on nous propose le 21 mai, qui gaspille l’argent du contribuable et qui menace les paysages.

(24 heures)