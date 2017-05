Mon engagement pour un canton prospère et innovant

C’est animé du désir de contribuer à la société de demain que je me suis lancé en politique, il y a une trentaine d’années. Aujourd’hui, en tant que candidat au Conseil d’Etat, mon souhait de remettre à la prochaine génération un héritage solide, durable et porteur d’avenir demeure intact.

En formant les nouvelles générations, l’école construit la société de demain. La formation est un des enjeux majeurs de la politique. Après le bilan contesté de Mme Lyon, notre institution scolaire a besoin d’un chef de département ouvert, à l’écoute, enraciné dans les réalités du terrain, conscient du malaise des enseignants et des difficultés du système. L’école ne peut être dirigée par des règles dogmatiques abstraites depuis le haut de la hiérarchie; l’irréalisme a déjà fait trop de dégâts.

ans l’intérêt des élèves et des enseignants, il faut améliorer le dispositif existant pour garantir la sérénité et la confiance dans l’institution scolaire. Loin des grandes réformes et des mesures chocs, l’instruction publique a besoin d’être stabilisée au moyen de mesures adaptées. Renforcer le rôle du maître de classe revient à garantir une véritable structure humaine et solide.

Une trop grande hétérogénéité ne favorise pas une instruction de qualité, mais a tendance à augmenter les difficultés des élèves moins scolaires. Grâce à un encadrement adapté, le système scolaire ne doit laisser aucun élève en marge; chaque jeune doit y trouver sa place et y développer ses capacités.

’est d’abord une formation de qualité, réaliste sur le monde du travail qui garantit l’accès à l’emploi. Valoriser la voie de l’apprentissage et de l’entreprenariat c’est aider les élèves à envisager leur insertion professionnelle avec réalisme.

es idéologies ont trop souvent tendance à déconnecter l’instruction publique du monde du travail par leur défiance à l’égard du patronat, alors que nous devons promouvoir le savoir-faire autant que le savoir académique. Le but est de permettre à nos jeunes d’atteindre leur indépendance financière sans heurts et de devenir des acteurs économiques actifs et épanouis dans leur travail, ce qui leur sera profitable personnellement, tout en profitant également à la collectivité.

n moyen direct de favoriser l’emploi passe par la valorisation des entreprises. Pour préserver notre modèle économie prospère et leur permettre d’envisager sereinement l’avenir et de rayonner durablement, le Canton doit garantir des conditions-cadres performantes pour notre économie afin d’encourager les PME à se développer et attirer de nouvelles entreprises respectueuses de notre système, soucieuses de privilégier la proximité de l’emploi.

’aime mon canton et je veux m’engager pour sa prospérité. J’aime la population vaudoise et je veux lui assurer une saine qualité de vie.

(24 heures)