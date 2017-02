Ne pas se trumper de cible

Vous avez envie que le ton monte dans vos conversations de salon? Essayez de mettre sur la table Trump et Hitler. Du genre: «Si quelqu’un mettait une balle dans la tête du président américain, on ne pourrait pas forcément lui en vouloir. Après tout, le Führer aussi avait été élu. Ce qui ne l’avait pas empêché d’être un dictateur détraqué.»

Et puis, ajoutent d’autres, l’homme le plus puissant de la planète a fait moins de voix que Hillary Clinton. Certes, mais on connaît en Suisse bien des dimanches de votations où la majorité des cantons fait basculer la victoire dans le camp des minoritaires dans les urnes. Une réalité de la démocratie directe qui pourrait encore se vérifier le 12 février prochain.

Le jeu de miroirs entre la frange blonde étasunienne et sa prédécesseur brune allemande, la plate-forme Slate s’y est également essayée. Rappelant d’abord la loi Godwin, construite en 1990 par un avocat américain, qui veut que plus une discussion polémique dure, plus il y a de chances que l’on fasse, à un moment ou à un autre, un rapprochement avec les dérives nazies. Se demandant ensuite si Trump ne faisait pas avec les musulmans ce que Hitler faisait avec les Juifs hier. La haine sur fond de crise terroriste se substituant à celle, économique, qui prévalait dans les années 1930.

Mais William Saletan va plus loin. Arguant qu’en s’attaquant au «complot financier mondial», particulièrement celui qui vient de l’étranger, et en ne remettant pas à l’ordre ses partisans de la droite extrême, Donald Trump fait écho aux discours de Hitler. Celui de Munich en 1922 dénonçait que le destin de 60 millions d’Allemands soit «soumis au bon vouloir de quelques dizaines de banquiers juifs».

A ces suspicions, à ces fantasmes, à ces constructions d’antisémitisme, j’avoue préférer la vigilance du concret. Trump fait ce qu’il a démagogiquement promis – c’est déstabilisant, non? – à coups de décrets, transgressant parfois les lois. C’est là que le contre-pouvoir, politique, judiciaire, citoyen, devient nécessaire. (24 heures)