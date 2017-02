Népotisme, et nous, et nous

Orateur du dernier «Forum des 100» à Lausanne, François Fillon disait toute son admiration pour la Suisse, ses institutions libérales et sa culture politique imprégnée de modestie. J’avais cru déceler de la sincérité dans les propos courtois du «candidat de la rupture». Confronté au Penelopegate, je suis tombé de haut.

Vu de Suisse, on devine une forme de détournement de fonds publics au profit de proches. Un bel exemple de népotisme. Dans l’attribution d’un mandat fictif à son épouse, Fillon a bien sûr tiré sur une grosse ficelle: tout le monde faisait la même chose! La légalité était respectée, du moins en apparence! Reste que le caractère systématique d’une pratique douteuse héritée de la culture monarchique française choque. Les montants en jeu – pas loin d’un million d’euros – rappellent que ce n’est pas un cas bagatelle.

Le problème majeur, c’est que François Fillon n’a longtemps pas compris qu’il y en avait un. Sa défense a pris la forme d’un pur écran de fumée et le champion de la droite est très affaibli, sinon disqualifié. A l’aune de la culture politique suisse qu’il admire tant, l’aspirant président n’aurait pas d’autre choix que de renoncer.

La Suisse, il faut s’en féliciter, reste imperméable à l’arrosage d’argent public réservé à une élite clanique. Il n’y a tout simplement rien à dilapider dans le système suisse. Ce journal a bien expliqué le peu de moyens dont disposent les élus au parlement fédéral pour rémunérer quelques menus travaux annexes. Les états majors des conseillers fédéraux et des conseillers d’Etat sont rachitiques. A tous les échelons de l’Etat, la fonction politique est imprégnée d’un idéal selon lequel elle est d’abord un service rendu à la communauté. Cette conception vertueuse reflète surtout une méfiance atavique de la société suisse pour la politique: moins les gouvernants ont de pouvoir, mieux le pays se porte…

Des conflits d’intérêt d’un genre nouveau pourraient rattraper les couples en politique

Le bon élève ne fera pourtant pas l’économie d’une autocritique. L’esprit de milice n’empêche pas une professionnalisation rampante de la politique. Une transparence accrue sur les intérêts des élus et le financement des partis désamorceraient certains effets pervers. On en est loin. La résistance à cette exigence mine aussi la confiance populaire dans la politique et les élus.

Un terrain glissant, où pourraient se nouer des conflits d’intérêt d’un genre nouveau, est la situation de ces couples dont les deux membres réussissent en politique. Quelques cas, encore rares, commencent à faire débat. Les partis en parlent encore peu, on les devine à la fois attentifs et empruntés. Les lois, imprécises ou lacunaires, sont de peu de secours. Il reviendra sans doute aux politiciens eux-mêmes de s’imposer des limites; de distinguer entre l’acceptable et l’intolérable. Sous le regard toujours vigilant de l’électeur, juge suprême.

