Pas de cadeaux pour les gros actionnaires

La nouvelle année commence. C’est le temps des bons vœux et des bonnes résolutions. Justement, la campagne pour la votation sur une réforme qui propose les plus importantes réductions d’impôt jamais instaurées commence ces jours-ci. Ce projet répond au doux nom de RIE III, pour réforme de l’imposition des entreprises, 3e du genre. Il s’agit d’enrichir encore les plus riches – les sociétés multinationales, les banques et les compagnies d’assurances – au détriment de toutes et tous. Notre pays a pourtant les impôts pour les entreprises les plus bas du monde après Hongkong. Est-il vraiment nécessaire de les baisser encore?

Avec cette baisse d’impôt pour les entreprises, c’est certain, la confédération, les cantons et les communes peuvent s’attendre à une réduction massive de leurs recettes fiscales. Dans le canton de Vaud, le manque à gagner est de 392 millions de francs. Même si des compensations ont été négociées, les conséquences seront lourdes. A Genève, il manquera 552 millions de francs dans les caisses publiques. Globalement, le coût total de la réforme est estimé entre trois et cinq milliards de francs par an.

Nous devrons payer cette absurdité par des coupes drastiques dans les prestations publiques. L’Etat devra mettre en place des plans d’économie dans tous les domaines, pour compenser les pertes. Avec des conséquences dramatiques: fermeture de toujours plus de bureaux de poste et d’hôpitaux, perte des subsides pour les primes d’assurance-maladie pour de nombreuses familles, réduction de personnel dans des secteurs déjà sous pression comme les soins ou l’accueil de jour… Bref, la RIE III et les mesures d’austérité qui y seront forcément associées entraîneront des coupes douloureuses pour nous toutes et tous.

De bons services publics plutôt que des plans d’austérité

La réduction massive des impôts sur les sociétés a déjà conduit de nombreuses communes romandes – et notamment vaudoises – à augmenter leur taux d’imposition. Les contribuables payent donc plus d’impôts et reçoivent moins de prestations. Cherchez l’erreur…

Le début de l’année, c’est aussi l’occasion d’un nouvel élan. Voici les vœux que je formule pour notre société en 2017 et à l’avenir: de la cohésion sociale plutôt qu’une concurrence fiscale encore plus destructrice entre les cantons. Des investissements dans l’éducation et la recherche plutôt que des subventions aux multinationales. De bons services publics plutôt que des plans d’austérité et la désintégration de régions entières.

Nous ne voulons pas démarrer l’année sur un mauvais pied en engraissant les gros actionnaires. Prenons donc une bonne résolution: le 12 février prochain, votons non aux milliards que la RIE III veut offrir aux grandes entreprises, au détriment de toute la société. (24 heures)