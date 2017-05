Pour un gouvernement durable

Une élection au Conseil d’Etat ne saurait se résumer à un simple enjeu d’occupation du pouvoir. Un siège au gouvernement n’est pas une fin en soi, mais un moyen pour une personne d’accomplir un projet pour la société vaudoise, de concrétiser les idées et les valeurs qu’il ou elle a présenté aux électeurs.

Généralement, les candidat-e-s développent donc un programme, ou une plate-forme commune lorsqu’ils décident de se présenter sur une même liste, afin de porter un projet partagé. C’est ce qu’ont fait dès le 1er tour Pierre-Yves Maillard, Nuria Gorrite, Béatrice Métraux et Cesla Amarelle, en façonnant 42 propositions concrètes pour améliorer le quotidien des Vaudois. Il s’agit, par exemple, de poursuivre le développement des places d’accueil de jour préscolaire et parascolaire dans tout le canton, de renforcer le soutien aux énergies renouvelables (et particulièrement aux installations solaires développées par des particuliers), d’améliorer le pouvoir d’achat ou encore de poursuivre l’indispensable réforme du système pénitentiaire, en construisant de nouvelles places de détention.

Elus, ils s’engagent à concrétiser ces promesses durant la législature, comme ils l’ont fait avec les mesures proposées en 2012 pour la législature qui touche à sa fin. Les électeurs peuvent ainsi choisir en connaissance de cause, et savent que Béatrice Métraux et Cesla Amarelle sont prêtes à travailler ensemble à un projet commun pour le canton, dans la continuité de l’actuel gouvernement.

Rien de semblable dans le ticket bringuebalant que nous présente la droite au 2e tour. Un ticket qui unit sur une même liste deux partis qui s’opposent sur tout ou presque, à commencer par la sortie du nucléaire. Un ticket qui n’a pas réussi à s’accorder sur un semblant de programme, et qui ne laisse présager rien de bon quant à la dynamique qu’il insufflerait dans un Conseil d’Etat à la majorité modifiée.

De plus, amener une majorité bourgeoise au Conseil d’Etat signifierait tirer un trait sur les avancées environnementales de ces dernières années, et ouvrir par exemple la porte à l’extraction d’hydrocarbures, ou à la destruction des dernières zones protégées du Mormont. Car en matière d’écologie, la seule alliance qui fonctionne vraiment est celle qui unit Verts et Parti socialiste, les autres partis – Vert’Libéraux y compris – peinant malheureusement à passer de la parole aux actes en la matière.

Cette élection n’est donc pas le fait d’une opposition gauche-droite basée sur des idées et des projets, ni encore moins celui de deux visions de l’écologie politique qui s’affrontent. Il s’agit de choisir entre une équipe soudée qui s’inscrit dans la continuité avec des projets concrets, et une alliance contre nature qui risque fort de s’effondrer au premier coup de vent.

(24 heures)