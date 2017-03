Raymond Kopasewski, mineur, footballeur

Pour parler de Raymond Kopa, qui vient de décéder à 85 ans, il faut évoquer Norbert Eschmann, grand footballeur, grand journaliste, parti au mois de mai 2009. Ils se connaissaient bien, ils s’appréciaient, ils avaient vécu de belles choses en étant tout proches l’un de l’autre, notamment pour la défense de la liberté des joueurs, dans les années cinquante, soixante et plus tard. Norbert, quand il parlait de Kopa en équipe de France ou au Real Madrid, disait ceci: «Quand les joueurs étaient fatigués, qu’ils n’avaient plus la force d’aller de l’avant, ils passaient la balle à Raymond et sur son aile, il la gardait, dribblait, la protégeait longuement pour que ses copains puissent souffler un peu. Ils étaient tranquilles. On ne lui prenait pas la balle!»

J’avais eu la chance, dans le sillage de Norbert, de rencontrer Kopa à la mi-temps d’un match quelque part en France. Je les avais écoutés parler. Tout en humour, en fraternité. Oui, ils avaient tous les deux l’humour vrai qui crée les solides complicités. Mais c’est quand j’avais onze ans, en 1963, que mon affection à distance pour Kopa était née. Aux nouvelles, à la télévision, j’avais vu les images de l’enterrement de son fils, Denis, décédé d’un cancer à l’âge de 4 ans et demi. La télé était en noir et blanc. Sur le porche de l’église, une immense tenture en velours noir masquait la porte, comme un rideau de théâtre. Et sur cette tenture, un grand K blanc était brodé. De ce jour-là, je n’ai jamais oublié Kopa. Des images sont éternelles, chacun les siennes. Quand je suis allé visiter les mines dans le nord de la France, plusieurs fois, c’est à lui que je pensais. À Raymond Kopasewski.

Ses grands parents étaient arrivés là de Pologne, pour travailler dans le sous-sol du monde. Son père est mineur, forcément. Raymond a le football en lui mais travaille à la mine de quatorze ans à seize ans et demi. Il faut voir, dans les galeries souterraines devenues des musées, les mannequins de gosses au travail dans l’ombre. Mais la lumière et la gloire l’attendent. Angers. Reims. Le Real Madrid. «Kopita» gagne la Coupe des clubs champions en 1957, 58, 59. Et il est le premier Ballon d’or de l’histoire en 1958. Il a publié en 2006 son autobiographie (Editions Jacob Duvernet), dont tous les droits ont été reversés à la recherche contre le cancer. Le K blanc sur le velours noir.

(24 heures)