S’informer et réfléchir autour du nucléaire

Il vaut mieux maîtriser les risques d’une technologie que l’interdire. A-t-on interdit les bateaux à cause du Titanic, ou la chimie après Bhopàl et Seveso? Sécuriser par des normes sévères bien appliquées ça fonctionne: aucun réacteur bien équipé n’a jamais contaminé son environnement. Les causes de Tchernobyl et de Fukushima ne sont pas le nucléaire en soi, mais des erreurs de sécurité. Mauvaise conception et exploitation du réacteur dans le cas russe; manque de plusieurs équipements de sécurité et construction 20 m trop bas dans le cas du Japon. A Fukushima, il manquait plusieurs équipements de sécurité dont nos réacteurs sont dotés. La Suisse les a proposés au Japon, sans succès. Pourquoi punir la Suisse pour les fautes du Japon?

Notre niveau de vie menace l’environnement. Cause principale: notre dépendance des agents fossiles, 80% de notre énergie. Les menaces sont un peu le CO2 (à nuancer), mais surtout l’épuisement des réserves, la pollution atmosphérique et les conséquences géopolitiques du pétrole et du gaz. Le nucléaire nous aide à faire plus de lumière, de chaleur et de force avec moins de nuisances. Un gramme d’uranium remplace une tonne et demie de pétrole; un gramme de produits de fission vitrifiés et soigneusement isolés de la biosphère remplace 4,5 tonnes de CO2 et de polluants dilués dans l’atmosphère.

Une technologie n’est ni diabolique, ni idéale en soi. Ce n’est qu’un outil

Sans nucléaire, les énergies renouvelables et les économies d’énergie seront encore insuffisantes, seules, pour freiner l’expansion du fossile. La Suède a décidé il y a plus de trente ans de sortir du nucléaire, à condition de ne pas augmenter le fossile et de contenir les coûts à un niveau raisonnable: elle n’a pas réussi à démontrer la faisabilité et a annulé son décret de sortie. Allemagne: le charbon et les prix de l’électricité sont en forte hausse.

L’affiche avec un enfant «Jonas n’a pas besoin du nucléaire» fait réfléchir. Cette affiche dit aussi que les parents de Jonas ne s’interdisent pas le nucléaire à eux-mêmes, par crainte de pannes ou des prix trop élevés. L’interdiction est pour Jonas, qui n’a pas encore le droit de vote. On pourrait peut-être le laisser choisir, Jonas? Surtout si on a des réacteurs encore meilleurs dans le futur. Cette interdiction faite à Jonas est, d’un point de vue éthique, difficile à défendre.

Que voulons-nous, la sécurité ou la disparition du nucléaire? Une technologie n’est ni diabolique, ni idéale en soi. Ce n’est qu’un outil. C’est l’usage par l’homme qui en fait les qualités ou les défauts. Un usage intelligent et sûr du nucléaire existe: il présente beaucoup d’avantages, économiques et écologiques, en comparaison d’une interdiction aveugle.

Votez oui, votez non, mais votez informés. (24 heures)