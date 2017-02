Si vous voulez créer un journal d’opinion

Vous caressez l’idée de créer un journal d’opinion. C’est un lourd et long effort qui exigera de votre part une foi inébranlable dans vos idées. Soyez conscient que vous avez peu de chances de déclencher un tsunami d’abonnements. La plupart des citoyens ont déjà «leurs idées» et ne tiennent pas spécialement à les remettre en question sur le fond.

Ne croulant pas sous le nombre de lecteurs, vous et votre publication n’intéresserez guère les annonceurs. Le grand avantage est que vous serez libre par rapport à leurs pressions éventuelles, l’inconvénient est que vous serez pauvre. Vous devrez vous imposer une austérité féroce, car, même minuscule, un journal est une entreprise, et il n’est pas d’entreprise qui supporte durablement les chiffres rouges.

Faites de nécessité vertu et prévoyez d’emblée de fournir votre prose gratuitement. Le bénévolat présente cet avantage inappréciable qu’il constitue, même aux yeux de vos adversaires, un indice de sincérité, sinon de vérité.

Il faut que votre équipe de bénévoles soit suffisante pour meubler, de préférence agréablement, le nombre de pages prévu. Elle doit être assez unie pour survivre aux divergences occasionnelles, et assez ouverte pour accueillir de nouveaux collaborateurs. La vie politique est en effet plus longue que la vie humaine et il serait regrettable que votre combat cesse faute de combattants.

La disparition de «L’Hebdo» n’a pas sonné le glas du débat public

Soyez attentif au fait qu’après cinquante ans de réformes scolaires, plus d’un de ces jeunots, si talentueux et prometteur soit-il, fera preuve d’une orthographe et d’une grammaire déficientes, et que cette déficience pourrait se répercuter sur son expression, voire sa pensée.

Pensez encore que, par décès, déménagement ou désabonnement, vous perdrez chaque année 5% de votre lectorat. Vouez un soin constant à conquérir de nouveaux lecteurs. Les affiches et les annonces étant hors de (vos) prix, rabattez-vous sur des campagnes d’abonnements à l’essai, individuelles ou collectives, dans lesquelles vous investirez l’essentiel de vos maigres bénéfices.

Voilà, je vous ai brièvement décrit quelques-uns des soucis constants du journal d’opinion vaudois «La Nation» et que connaissent, je suppose, tous les organes de presse qui vivent de leurs seuls abonnements. Ces soucis peuvent devenir insupportables: «Domaine public», il y a dix ans, «Le Pamphlet», il y en a deux, ont définitivement quitté le papier pour la toile. D’autres s’accrochent, comme «Pages de gauche» ou «Gauchebdo» et s’obstinent eux aussi à vivre et à penser en marge de la grande presse… qui, remarquez-le, m’accueille aujourd’hui dans ses colonnes. Contrairement à ce que certains ont craint, la disparition de «L’Hebdo» n’a pas sonné le glas du débat public. Si vous n’êtes pas découragé, il y a encore de la place. (24 heures)