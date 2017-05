Trop fort, SuperTrump parle arabe!

Tout va bien, Donald Trump a pris les choses en main. Grâce à «la mère de toutes les bombes», il va nous poutzer tout ce chenit du Moyen-Orient. Nous pouvons enfin dormir sur nos deux oreilles.

«Veut-on signifier que «la mère», c’est la plus puissante, la plus dévoratrice, la plus monstrueuse?»

Juste un petit détail: pourquoi «la mère» de toutes les bombes? La question tracasse mon ami Henri. Il ne comprend pas cette expression. Elle le choque. La mère, dit-il en toute logique, ce serait la bombe d’origine, celle qui a engendré les autres. La première, pas la dernière. Alors? Veut-on signifier que «la mère», c’est la plus puissante, la plus dévoratrice, la plus monstrueuse? Et en disant cela, où est-on? Dans la stratégie militaire ou dans l’imaginaire maternel du président des Etats-Unis?

Vous l’aurez deviné, Henri est psychiatre. Il en a marre de voir les mères jouer les boucs émissaires. Je ne peux lui donner tort. Mais je lui dis: bon, c’est juste une expression. Ça doit venir de «la mère de toutes les batailles». Et lui, du tac au tac: oui, mais pourquoi «la mère» de toutes les batailles: parce que c’est la plus sanguinaire? La plus dévastatrice? La plus terrifiante? C’est vrai, ça. Une bombe-mère, c’est un peu gros. Surtout qu’avec son allure de suppositoire géant, l’engin nous dirigerait plutôt du côté des symboles phalliques.

Je cherche. Et je trouve la réponse sur le Forum des babéliens (projetbabel.org) doublé de Wikipédia. «La mère de…» est un arabisme, attesté pour la première fois lors de la victoire des Arabes sur les Perses en 636 après J.-C., qualifiée de «mère de toutes les batailles» («oum al-ma’arik»). Depuis, l’expression s’est banalisée dans la langue d’Oum Kalsoum et s’emploie dans le sens de «le/a plus important/e», «le/a plus grand/e)». Dans son délicieux roman Le tarbouche, Robert Solé se moque d’un père maronite égyptien qui a la manie de traduire littéralement les expressions arabes en français: «Le robinet de la fontaine était pour lui «la mère de la fontaine.»

Mais l’expression ne s’est véritablement installée dans la langue française et dans bien d’autres – les Italiens ont appelé le scandale de Tangentopoli «la mère de tous les pots-de-vin» – qu’en 1991. Et cela, grâce à un seul homme, Saddam Hussein, qui lui a rendu toute sa gravité guerrière d’origine. Rappelez-vous son discours: «Le Satan Bush a commis son crime […] et la grande confrontation, la mère de toutes les batailles a commencé.»

«De son paradis des combattants, celui avec plein de vierges dans tous les coins, Saddam doit bien rigoler»

Il se trouve que la guerre du Golfe fut pour l’Irak la mère de toutes les défaites. Mais de son paradis des combattants, celui avec plein de vierges dans tous les coins, Saddam doit bien rigoler en entendant le Satan américain singer ses propres expressions.

Allez, je vous laisse, je dois aller faire la mère de toutes les lessives. (24 heures)