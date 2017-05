Un antihéros si discret

Et si les (bonnes) séries américaines avaient trouvé leur méchant idéal? Un Antille qui a pourtant bien failli ne pas exister. Mike Ehrmantraut n’est apparu dans feu Breaking Bad que parce que Bob Odenkirk, l’interprète de l’avocat semi-véreux mais tellement touchant Saul Goodman, avait un contretemps pendant le tournage. Place libre donc au personnage campé par Jonathan Banks qui, dans la vraie vie, est le fils d’une ancienne de la CIA. Dans «BB», cet ancien marine sniper et flic corrompu roule en Buick et fabrique des gadgets à la croisée de Bond ou de MacGyver. Placide, chauve, sans âge, humoriste à froid, yeux et mains de tueurs, fans de sandwiches au piment et homme des basses œuvres qu’il choisit et exécute avec la classe due à son rang.

Grâce à cet improbable duo Goodman-Ehrmantraut, le monde cathodiquo-fictionnel débité en tranches de 50 minutes a accouché de ce qui est peut-être le meilleur spin-off jamais créé: Better Call Saul. Qui raconte la genèse de la rencontre des deux protagonistes. Et même les prémices de celle avec un baron de la drogue et roi de la couverture en poulet frit à emporter. Saison 3 en cours sur Netflix. A regarder impérativement.

L’opérateur streamien propose la diffusion d’un autre monument. Le troisième volet de Fargo où Ewan McGregor joue en même temps deux jumeaux si dissemblables en guerre suite à un héritage mal digéré. Et où le plus riche de la fratrie devient à son insu l’homme de paille dans une opération mafieuse de blanchiment. Suite à un prêt dont le courtier n’est autre qu’un certain… Ehrmantraut (qu’on ne voit pas, pour l’instant du moins, à l’écran).

Ce patronyme que l’on pourrait grossièrement traduire par «un homme d’honneur à qui faire confiance», et qui figure au 356 463e rang mondial des noms de familles, apparaissait déjà en toute discrétion dans X-Files. Dont on vient d’annoncer le feu vert pour une saison 11. Une loi des séries décidément aux frontières du réel. (24 heures)