Un oui patriote et résolument pour l’avenir

Le 21 mai, le peuple suisse est amené à se prononcer sur la stratégie énergétique 2050, soutenue par le Conseil fédéral, le Parlement et tous les partis significatifs de Suisse sauf un, suite au référendum que Christoph Blocher a imposé à l’UDC et pour lequel il investit plusieurs millions.

Blocher est un nostalgique du nucléaire, un de ses premiers combats avant l’Europe et les étrangers dans les années 70 et 80. Il finance à coup de millions la campagne de l’UDC et a proposé récemment de largement subventionner le nucléaire.

Hormis les risques bien connus du nucléaire, une nouvelle centrale d’un prix de production de 15 centimes par kWh, nécessiterait une subvention de 800 millions par an pour ne pas faire faillite, ce qui serait la véritable arnaque à milliards que l’UDC prétend dénoncer dans ses affiches.

Sachant que les centrales actuelles finiront par être mises hors service, en principe dès que la sécurité n’est plus garantie, et ont représenté environ 30% de l’électricité en 2016, il y a trois solutions possibles.

Premièrement, construire au moins deux grandes centrales, avec les risques liés, et une subvention minimale de 1,6 milliard de francs par an comme semble le souhaiter M. Blocher.

Deuxièmement, importer massivement du courant nucléaire français et du courant charbonnier ou gazier allemand en dépendant pour au moins 25% de l’étranger, stratégie dénoncée par l’UDC pour combattre en novembre 2016 l’initiative «Sortir du nucléaire».

Enfin, moyennant un investissement annuel de 40 francs par ménage, développer davantage les solutions indigènes (hydraulique, biogaz, bois, solaire, éolien) et l’efficience énergétique, solution que devrait plébisciter tout vrai patriote et donc l’UDC si elle n’était pas à la solde de ses patrons financiers.

Cette troisième voie est celle sur laquelle vous devez voter le 21 mai. Elle est combattue par le chef (en allemand der Führer) de l’UDC Blocher qui a remis au pas l’aile paysanne favorable au projet comme l’écrasante majorité de l’Union suisse des paysans. Cette troisième voie permet de réduire progressivement notre dépendance énergétique, qui coûte au peuple suisse 13 milliards par an en énergie importée, profitant essentiellement aux Etats pétroliers, y compris ceux qui ont financé Daech dont l’UDC est un allié objectif dans ce dossier.

Il est temps pour les patriotes de se libérer de la tutelle des chefs de l’UDC, de favoriser nos énergies indigènes et nos emplois locaux et de voter oui à la stratégie énergétique 2050.

(24 heures)