Voter avec son cœur et avec sa tête

La politique, c’est d’abord une question de cœur. On s’engage dans un parti parce qu’on veut améliorer le fonctionnement de notre société, réduire les inégalités, favoriser l’épanouissement de chacun, combattre les injustices et préparer un avenir meilleur pour toutes et tous. La gauche n’a pas le monopole du cœur. A droite aussi, les militants s’engagent pour le bien de la collectivité. Mais en misant sur d’autres valeurs telles que la liberté, la responsabilité individuelle, la concurrence des idées et l’efficacité des acteurs privés.

Mais la politique, c’est quand même aussi une question de calcul. S’engager en politique, c’est vouloir des résultats. A droite comme à gauche, on se mobilise et on se bat pour, pas à pas, gagner des positions, augmenter son pouvoir et faire progresser sa vision d’une société plus juste. Les militants de gauche le font systématiquement et sans états d’âme. Ceux de droite doivent apprendre à abandonner les leurs et à compter.

Quelle est la majorité gouvernementale qui apportera les meilleures réponses aux défis que doit relever la population vaudoise? Pour un esprit libéral, la réponse sonne comme une évidence: une majorité de centre droit. Or, ce qui semblait impensable en début de campagne apparaît aujourd’hui possible. Les électeurs de droite, majoritaires dans le canton, tiennent leur destin entre leurs mains. Pour transformer l’essai du premier tour, il leur suffit de voter au second pour les deux candidats proposés par le centre droit.

Conscients de la pertinence de ce raisonnement, certains sont cependant rebutés par la présence d’un UDC sur ce ticket. Je leur réponds d’abord que Jacques Nicolet a montré durant cette campagne qu’il était un homme modéré, à l’écoute, capable de compromis. Et je leur réponds surtout qu’il ne faut pas être un électeur UDC pour glisser son nom dans l’urne, comme il ne fallait pas être UDC pour y glisser celui de Jean-Claude Mermoud. Il suffit de vouloir une majorité de droite au Conseil d’Etat. C’est aussi simple que ça.

Par conviction. Pour une société plus équitable. Et pour que Pascal Broulis accède à la présidence du gouvernement, fonction pour laquelle il a été plébiscité au premier tour par les Vaudoises et les Vaudois qui, pour la toute première fois dans l’histoire du canton, ont été plus de 100 000 à lui accorder leur voix.

Personnellement, dimanche 21 mai, je voterai pour que Jacques Nicolet et Isabelle Chevalley rejoignent Jacqueline de Quattro, Pascal Broulis et Philippe Leuba au gouvernement et forment avec eux une majorité de centre droit. Je le ferai avec l’intime conviction qu’en collaboration avec Pierre-Yves Maillard et Nuria Gorrite, ils mèneront la meilleure politique possible pour la population vaudoise dans son ensemble, y compris les plus défavorisés et ceux qui ont besoin de protection. Je le ferai avec mon cœur et avec ma tête.

(24 heures)