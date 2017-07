Berset inaugure la Tour d'Origen au col du Julier

Alain Berset a inauguré lundi la Tour d'Origen, salle de théâtre éphémère située au col du Julier (GR). Le conseiller fédéral a loué dans son discours la stabilité suisse, résultat de l'ouverture et du mouvement.

Le ministre de la culture a salué l'architecture de la Tour d'Origen, un contreprojet à la salle classique où le spectateur s'enfonce confortablement dans son siège pour admirer le spectacle. En effet, au col du Julier, la scène occupe l'espace central de la construction.

La tour est un rappel sain que notre monde ne doit pas être composé uniquement de spectateurs, mais également de personnes qui agissent, a indiqué Alain Berset.

Métaphore de la Suisse

Dans son discours, prononcé dans les quatre langues nationales, le conseiller fédéral a souligné que le Julier, en tant que col, était une métaphore de la Suisse, de sa diversité, et de son ouverture. Les échanges et l'ouverture ne mettent pas en danger l'identité suisse, mais au contraire la renforcent, a déclaré le Fribourgeois.

Une Suisse qui n'est que la Suisse n'est quelque part plus la Suisse, a-t-il déclaré. La stabilité suisse n'est pas née de l'immobilisme, mais au contraire de forces dynamiques.

Le conseiller fédéral a rappelé la faculté de réforme et de mouvement de la Suisse, qui renforce l'identité suisse et la réinvente.

Celui qui réforme est au volant; il n'est pas livré aux circonstances, mais il peut les adapter, a ajouté le ministre de la santé. Il a ensuite évoqué la réforme de la retraite, Prévoyance 2020, soumise aux urnes en septembre, en la qualifiant de compromis bien conçu.

Oeuvres d'artistes romanches

Le conseiller fédéral avait fait le déplacement aux Grisons pour inaugurer l'élégante tour rouge polygonique, qui orne depuis peu le col du Julier. Sa façade en bois est parée de rangées de fenêtres, disposées sur cinq niveaux. Cette structure éphémère, haute de 30 mètres, a été construite en deux mois et demi.

Le conseiller fédéral l'a comparée à la Tour de Babel, s'en distinguant toutefois car la Tour du col du Julier a pu été terminée. «Les difficultés que nous avons parfois à nous comprendre ne sont pas insurmontables; elles sont même constructives, parce qu'elles nous obligent à faire plus pour aller vers l'autre», en a conclu Alain Berset.

Cette tour a été conçue par l'association culturelle dont elle porte le nom. Origen signifie genèse, origine, création en rhéto-romanche. L'association, fondée par le metteur en scène grison Giovanni Netzer, organise chaque été un festival culturel.

Réinterprétation du col

L'association Origen a ainsi installé un théâtre au sein du château de Riom (GR), non loin de Savognin. Cette année, c'est la tour située sur le col du Julier qui constitue le point d'orgue du festival et un nouveau décor pour de nombreuses manifestations culturelles. Le but du projet est de réinterpréter le col de montagne comme une place dédiée à la culture, selon l'association.

Les murs rouges seront le décor de nombreux spectacles, notamment l'opéra «Apocalypse», du compositeur romanche Gion Antoni Derungs, sur un livret de Giovanni Netzer, directeur de l'association Origen. Des spectacles de danse sont également agendés dans la tour.

Pour rappel, Giovanna Netzer avait reçu en 2006 l'anneau Hans-Reinhart, la plus haute distinction du théâtre suisse. (ats/nxp)