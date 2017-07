Comment se débarrasser d'un tatouage

Sur un coup de tête, on se tatoue un prénom sur l'avant-bras en estimant qu'il n'y pas acte plus fort et symbolique que celui-ci. Et puis le temps passe, la personne portant ce prénom aussi, et on garde l'inscription sans que celle-ci ne conserve aucune de ses valeurs initiales...

Depuis quelques années, les personnes qui choisissent de se faire retirer un tatouage au laser sont toujours plus nombreuses. Un traitement qui peut s'avérer long et dont la réussite n'est pas garantie. (nxp)