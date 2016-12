Entre deux paquets, on trouve l’esprit de famille

«Je suis contente de voir ma famille mais j’ai quand même hâte d’être lundi…» Ces propos entendus au détour d’un siège de tram illustrent parfaitement toute l’ambiguïté des fêtes de Noël. Nous sommes parvenus à cette période de l’année toute en paradoxes, à la fois familiale et festive, angoissante et onéreuse. Pour appréhender ce jour particulier, chacun sa technique. Courber l’échine devant la sainte Trinité, à savoir le sapin, la dinde et tante Simone? Bouder seul devant la télé, un plat surgelé sur les genoux? Participer à un Noël alternatif? En vérité, il existe peu de fêtes aussi clivantes. Noël, on l’aime ou on l’exècre.

«Cette célébration est incontournable, explique Roger Fiammetti, auteur du livre Les angoissés de Noël. Ce n’est pas innocent si, à l’approche des Fêtes, autant de gens sont mal dans leur peau, stressés, au point parfois de somatiser. Le but est d’être ensemble mais cela nous ramène systématiquement au creuset émotionnel qu’est la famille.» Nous y voilà. La bulle familiale, cette zone de guerre intime, larvée ou ouverte. «Fêter Noël en famille, c’est retourner au nid avec tout ce que ça comprend de refoulement, poursuit Roger Fiammetti. Beaucoup de choses refont surface à ce moment-là. Des conflits de territoire, des jalousies, des problèmes de reconnaissance par rapport aux autres, de place dans la fratrie ou d’estime de soi.»

Une image idéalisée de la famille

«Beaucoup vivent cette injonction d’être ensemble comme une contrainte, analyse Martyne Perrot, anthropologue et chercheuse au CNRS et spécialiste depuis bientôt vingt ans de cette fête domestique. Ils se cachent derrière le fameux «on fait ça pour les enfants», mais il y a quand même une volonté de se retrouver.» Entre l’angoisse du cadeau idéal et du repas réussi s’immisce aussi une évolution sociétale. «A Noël, il convient désormais de se calquer sur une image idéale, sublimée, de la famille. Il y a eu un glissement progressif du rituel religieux originel vers un rituel intime», poursuit la sociologue.

En fait, cette tradition de rassemblement familial s’avère relativement récente. Au Moyen Age, on célèbre la naissance de Jésus façon carnaval. La version moderne commence à prendre forme au milieu du XIXe siècle, au cœur de la bourgeoisie d’Europe et d’Amérique du Nord. A cette période, l’industrialisation met littéralement sur le trottoir des familles entières. Les plus riches se servent alors de la Nativité pour s’autocélébrer. «Tout s’accélère au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, rappelle la chercheuse. C’est véritablement l’âge d’or de Noël, qui correspond également à une américanisation des mœurs. On se relève du pire, on a envie de se faire plaisir, de gâter les enfants parce qu’ils représentent l’avenir.» Résultat? On restaure les liens même si ça ne se passe pas toujours bien. On commence à glorifier les valeurs familiales autour de plusieurs générations. Jeunes enfants et grands-parents étant les deux maillons nécessaires pour refermer comme il se doit cette chaîne rituelle. Noël devient l’occasion de célébrer sa propre tribu, au sein de laquelle chacun joue un rôle bien défini.

Mais alors, pourquoi autant de gens tremblent-ils à l’arrivée de cette fête? Parce que souvent, rien ne se passe comme prévu. Et aussi parce que les absences se font sentir encore plus. Roger Fiammetti pointe du doigt ces oubliés de Noël. «Beaucoup de ceux qui boudent cette période ont perdu un être cher. Comment se laisser aller à l’allégresse quand quelqu’un vous manque?» Parce que la famille y est magnifiée, ce moment rappelle cruellement que rien n’est éternel et ravive les blessures.

Du Divin Enfant à l’enfant divin

«Il y a beaucoup d’impératifs derrière cette fête, constate Roger Fiammetti. Des familles recomposées se réunissent pour l’occasion, des couples divorcés passent la soirée ensemble «pour les enfants». Les parents font un effort énorme pour respecter les souhaits des plus petits, le repas se doit d’être original ou classique mais en tout cas réussi. Ces obligations impliquent un certain mal-être.» Et pour dessiner un tableau encore plus parfait, on brode le mythe du Père Noël. On ménage la surprise, on dépose un verre de lait et des biscuits sur la table pour mieux mettre en scène le passage du gros vieillard rouge inventé par Coca-Cola.

L’arrivée des grands magasins a joué pour beaucoup dans l’avènement de cette mise en scène. A force de vitrines alléchantes, les sirènes de la consommation résonnent aux oreilles du chaland. Petit à petit, l’échange de cadeaux remplace les étrennes et l’orange. «Neuf personnes sur dix déplorent l’aspect consumériste de cette fête tout en continuant pourtant à la célébrer, s’amuse Martyne Perrot. On a chargé affectivement Noël depuis que la signification religieuse s’est vue piétinée par l’exploitation commerciale. La seule façon de retrouver peu de sens, c’est de sentimentaliser, les enfants en particulier. C’est ainsi que le Divin Enfant est devenu l’enfant divin, un élément central dans cette nouvelle liturgie.»

Les victimes du bonnet rouge

Dans une société où les familles recomposées sont légion et où la précarité ne cesse d’augmenter, l’esprit de Noël dépeint par les films américains qui envahissent la télévision pique certaines sensibilités. «On veut coller à cette image idéalisée de la famille – au sens propre, en dépensant des centaines de francs, et au figuré, en se regroupant», ajoute-t-elle. Premières victimes: les femmes. Abreuvées de bons conseils par les magazines féminins, sommées de dénicher le cadeau parfait, de décorer, de cuisiner. Réussir Noël est devenu une sorte d’impératif moral que la société marchande a parfaitement su instrumentaliser. Au nom de la famille.

Pour en savoir plus: «Le cadeau de Noël, histoire d’une invention» de Martyne Perrot. Editions Autrement, collection Leçons de choses.

«Les angoissés de Noël» de Roger Fiammetti. Editions J.Lyon. (24 heures)