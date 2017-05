Genève, capitale des arts numériques

Pour sa 13e édition, le Mapping Festival, manifestation dédiée à l'art audiovisuel, investira six lieux à Genève du 11 au 28 mai pour une cinquantaine d'événements. Au fil des ans, ce rendez-vous des cultures numériques s'est imposé comme l'un des plus importants du genre en Europe.

Un nouveau nom

Le festival se déploie désormais sous le nouveau nom de Mapping_Digital Shifts. Il alternera des performances audiovisuelles, des expositions, des soirées club, des ateliers, dont certains pour les jeunes, et des conférences.

Parmi les artistes: le collectif DISNOVATION.ORG qui propose en cinq installations «une autopsie de l'idéologie de l'innovation technologique». Cette exposition aura lieu à l'espace ACT (Art et Création technologique). Ce lieu, qui se trouve au Commun à la rue des Bains, célèbre depuis avril les arts numériques sous toutes les formes.

Pôle majeur de diffusion

Pour la première fois, le festival organisera un Forum international intitulé «Paradigm Shift». Pendant deux jours, des artistes et des chercheurs se réuniront pour «faire naître une réflexion critique» et esquisser un état des lieux de la culture et de la société dans un monde désormais régi par la technologie.

Le festival, qui a attiré 8500 personnes en 2016, est devenu un pôle majeur de production et de diffusion en Suisse. A l'origine consacré en «VJing» («vidéo jockeying»), Mapping_Digital Shifts a depuis évolué pour intégrer de nouvelles disciplines des arts numériques et de la création technologique. (ats/nxp)