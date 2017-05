Il pèse 595 kg, il subit une ablation de l'estomac

Le Mexicain Juan Pedro Franco, connu comme étant l'homme vivant le plus gros du monde avec un poids de 595 kilos, a été opéré mardi avec succès d'une ablation d'une partie de son estomac à Guadalajara (ouest), selon son chirurgien.

«L'opération a pratiquement été une ablation totale. Nous attendons de voir comment son corps répond à ce changement et nous espérons que tout ira bien», a déclaré lors d'une conférence de presse José Antonio Castañeda.

Il pourrait perdre rapidement 40 à 50% de son excès de poids

Les chirurgiens ont réduit l'estomac de Juan Pedro Franco, 32 ans, de près des trois quarts afin de réduire son ingestion d'aliments, l'amenant ainsi à un volume de 300 millilitres. «Nous espérons ainsi que dans les trois prochains mois, il perdra de 40 à 50% de son excès de poids», a ajouté le chirurgien.

Estamos con Juan Pedro Franco, el joven considerado más #obeso del mundo, a punto de trasladarse al hospital. https://t.co/GOXqWWdaBE — Ahtziri Cárdenas C. (@ahtziricardenas) 5 mai 2017

Une deuxième opération, prévue en novembre, aura pour objectif de diviser son estomac et de réaliser une modification intestinale.

Opération mais aussi psychologie et nutrition

Mais le succès des deux interventions dépendra «de sa discipline et de son engagement à respecter ses programmes de psychologie et de nutrition». Avant son opération, Juan Pedro Franco avait déjà perdu quelque 175 kilos à l'aide d'un traitement spécialisé. Un autre Mexicain, Manuel Uribe, considéré en 2007 par le livre Guiness des records comme l'homme le plus gros de la planète avec 597 kilos, est décédé en mai dernier. (afp/nxp)