5 jours du Léman: un duo de choc survole les débats

C’est écrit en grand sur le spi. «Le Crève-Cœur, le plus grand des petits théâtres.» Ça tombe bien puisque le bateau de Loris von Siebenthal vient de gagner la plus petite des grandes courses. Avec son compère Eric Monnin, un as de cœur du match race, le Genevois a formé un duo gagnant sur la 25e édition des 5 jours du Léman. Portant haut les couleurs de l’institution dirigée par son épouse – Aline Gamper perpétue le travail de Bénédict, son papa, sur les hauteurs de Cologny – Loris von Siebenthal s’impose pour la deuxième fois (après 2014) sur une épreuve qui ne s’offre pas au premier venu. Pour son pote, Julien, il s’agit du 3e sacre après ceux de 1998 et 2000.

Une belle mise en scène

C’est peu dire que l’expérience des deux marins a compté au moment de mettre en scène un véritable bijou en trois actes.

Acte I: je pars devant, dimanche dernier.

Acte II: je reste devant pendant cinq jours, le temps de faire cinq petits tours du lac et puis s’en va gagner.

Acte III: je coupe la ligne vendredi à 14 h 05 au large de Vidy.

Rideau. La fluidité du scénario, un décor soigné, avec le plus beau des lacs comme scène, les Alpes et les côtes lémaniques en toile de fond: difficile de faire mieux! D’autant plus qu’Eole ne s’est pas contenté d’un rôle de figurant.

«Je n’avais jamais vu autant de vent sur le Léman», a reconnu Eric Monnin, encore tout mouillé après le traditionnel plongeon devant le ponton de Vidy. Les 29 Surprise ont été secoués d’entrée de jeu. «C’était un peu dur d’aller dormir au début mais nous avons réussi à nous maintenir dans le paquet de tête tout en nous reposant. Nous n’avons pas toujours été à fond, à 100%, mais toujours réguliers et cela a payé!»

Un lac d’avance

Au final, la note est salée pour les poursuivants. «C’était un concours de circonstances et nous avons eu les conditions idéales devant», souligne avec modestie Eric Monnin. La réalité, c’est que le sens marin du duo a été la clé. «Nous avons réussi à nous reposer dès le départ tout en maintenant une bonne vitesse, confirme Loris von Siebenthal. Nos concurrents ont eu un coup de mou les deuxième ou troisième jours, alors que nous étions en pleine forme, en confiance et avons pu attaquer.»

Sur la deuxième marche du podium, Eaux-Secours a concédé un «lac de retard». Sans aucun regret pour Nicolas Anklin et Nicolas Kaufmann, revenus de nulle part après un début de course cafouillé. «Nous revenons de très loin, dit le second. Nous sommes très contents de cette deuxième place. Il y avait beaucoup de concurrence cette année, les conditions étaient plus dures, plus physiques que l’année dernière.»

De l’Ouest, de l’Ouest, et encore de l’Ouest, si le record de distance (1000 km, réalisé en 2015 par Bruno Engel et Loïc Forestier) n’a pas été battu, Crève-Cœur aura tout de même parcouru 953 km. Eaux-Secours (889 km) et Tcheustékip de Denis Girardet et Olivier Légeret (867 km) complètent donc le podium de cette édition anniversaire. Un quart de siècle et une notoriété qui gonfle gentiment. De quoi satisfaire le président du comité d’organisation, Pierre Fayet, du Cercle de la Voile de Vidy. «C’était une magnifique édition! Avec un départ parfait: lac turquoise, des vagues, du vent, des équipes à fond. Malgré des conditions rudes, très humides et ventées, les premières journées, un seul abandon est à déplorer, pour raisons médicales. Les équipes étaient bien affûtées et les bateaux bien préparés!»

L’analyse du président des 5 jours du Léman donne encore plus de relief à la performance de Loris Von Siebenthal et Eric Monnin. Un chef-d’œuvre pour les amoureux de la voile, un crève-cœur pour la concurrence.

(24 heures)