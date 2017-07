A Vidy, l'OM se contente du service minimum

«La passion de l’OM, je l’ai dans le sang, résume Christine. Je suis né à Marseille, alors forcément.» Cette mère de famille, installée en Valais depuis 30 ans, a suivi tous les camps de l’équipe dans la région ces dernières années.

Elle a fait le déplacement à Vidy sans hésiter. «C’est génial de pouvoir les aborder comme ça. Ça serait impossible de le faire à Marseille. Ils sont disponibles, et s’arrêtent presque tout le temps pour un autographe ou une photo.»

Il fallait s’armer de patience pour voir les joueurs marseillais à au Stade Samaranch vendredi. D’abord annoncée en fin de matinée, la séance d’entraînement ouverte au public a été décalée dans l’après-midi. Les «minots» sont arrivés à 15 heures mais il a fallu attendre la fin d’après-midi pour voir les stars phocéennes.

Pas de quoi refroidir les ardeurs des aficionados. Encore en bleu de travail, Vane est parti plus tôt du travail pour voir les joueurs, «surtout Thauvin». Ce trentenaire challensois avait quitté son travail plus tôt pour côtoyer les joueurs. «J’ai commencé à suivre Marseille via des amis, explique-t-il. La ferveur autour de l’équipe est incroyable sur place.»

Malgré leur patience et leur passion, les fans marseillais n’auront pas vu leurs idoles balle aux pieds. La séance d’entraînement de l’après-midi était dédiée au travail foncier. Les joueurs ont alterné courses et tours de terrains avec des exercices de musculation. Une tente et des machines avaient été installées sur le terrain pour l’occasion.

Un homme était particulièrement attendu à Vidy: Adil Rami. Le transfert de l’ancien sévillan avait été confirmé mercredi seulement. Arrivé dans la soirée à Lausanne, le défenseur de 31 ans a fait ses premiers pas sous le maillot marseillais.

Rami s’est entraîné en marge du groupe. Il a travaillé la relance et le jeu long au centre du terrain. Déjà très à l’aise avec ses coéquipiers, l’international français paraissait particulièrement heureux d’être, enfin, un joueur phocéen.

Samedi, l’OM affrontera les Turcs de Fenerbahce à la Pontaise (21h) pour son dernier match amical sur sol suisse. Les Marseillais défieront encore le Sporting Lisbonne à Evian mardi soir (19h) avant de redescendre vers le sud de la France. (24 heures)