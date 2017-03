A l'ombre de l'UEFA, Nyon rêve de Challenge League

Membre du comité directeur, directeur sportif, assistant de l’entraîneur Oscar Londono, en charge de la commission marketing. Qui ne saute pas sur les fonctions n’est pas Nyonnais! Ça tombe bien, Stéphane Guex est un Nyonnais bon teint. Il a fait toutes ses classes sous le maillot jaune et noir des Stadistes. Entrecoupées de deux tentatives à Servette. Après s’être accordé un long break «pour voir et faire autre chose», l’intéressé est revenu au club en février 2015.

Contrairement à ce que les apparences pourraient suggérer, Stéphane Guex travaille à 100%. Il est représentant sur l’Ouest lémanique pour une entreprise d’emballages qui a son siège à Sion. «En face de Tourbillon!» A Gingins, où il réside avec sa famille, le sport est toujours à la page (des journaux) via Tsonga et les sœurs Sprunger. «Grâce à Vartan Sirmakes, le président, et à Varujan Symonov, son bras droit, Stade Nyonnais est revenu de nulle part. Avec Oscar Londono (ndlr: successeur de Vittorio Bevilacqua), on s’inscrit dans la durée. Il est parfait. C’est un gars en or.» Dont acte. «Oscar a appris le métier aux côtés de João Alves. Ouvert, passionné, il est participatif. Il veut grandir avec le groupe. Nous avons la même vision des choses.»

Stéphane Guex dit le vent d’optimisme qui souffle sur Colovray. «Après avoir assuré le sauvetage du club, on restructure et on se donne les moyens de monter. Ce sera sans doute un peu juste cette année (ndlr: 4e avec 30 points, Nyon pointe à 8 points de Kriens; à 3 de Bâle II et de Rapperswil). On sera vite fixé, trois matches capitaux nous attendent d’entrée, samedi à Zurich contre United, le 12 à domicile contre Rapperswil et le 19 à Bâle.» Pour la reprise, ce samedi au stade du Buchlern, Duarte Viana (élongation), Gaillard et Camara (suspendus) feront défaut.

Demande de licence

La preuve des ambitions nyonnaises se matérialisera ce jeudi. «Fruit d’un grand travail, nous déposons, auprès de la Swiss Football League, notre demande pour obtenir, en première instance, la licence permettant d’évoluer en Challenge League.» Un véritable parcours du combattant. «Concernant le terrain et l’éclairage, nous sommes tributaires de l’UEFA, qui est locataire du stade. Impératifs télévisuels obligent, nous devrons nous doter d’un éclairage de 500 lux. L’UEFA devrait entrer en matière, d’autant qu’elle doit satisfaire à pareille exigence pour le déroulement de la Youth League.» Pour avoir la lumière à la hauteur de l’événement, la facture se monte à quelque 500 000 francs.

Le cahier des charges inhérent à la Challenge League impose des contraintes de toutes sortes. Ainsi le Stade Nyonnais devra gommer la bute côté lac et prévoir des gradins (ndlr: les habitués s’étonneront pour le moins de cette mesure). La buvette sera condamnée. Les clients trouveront refuge dans la tente VIP. Le Stade Nyonnais devra aussi prévoir un local pour les contrôles antidopage et réaménager les vestiaires.

Enfin, malgré la décision de l’UEFA, en décembre dernier, de tirer un trait sur l’extension du centre sportif de Nyon (l’organe faîtier du foot européen a d’autres priorités que d’investir dans un Centre de Congrès et un hôtel), le Stade Nyonnais caresse l’idée de développer une académie en partenariat avec la Ville. (24 heures)