«A la vie, à la mort», tonne Gerard Piqué

«On soutient tous Luis Enrique jusqu’à la mort!» Le propos pourrait sortir de la bouche d’un môme galvanisé par sa propre action, absorbé par son jeu, clamant: «A la vie, à la mort!» Il résonne de la même manière. Il émane en fait de la bouche de Gerard Piqué (30 ans), un grand enfant, formé à La Massia, premier défenseur du Barça, ardent supporter de la Catalogne. «Quand Luis Enrique est arrivé, c’était un peu la merde et on a fait le triplé.»

Un plaidoyer en forme d’appel à l’unité et au (bon) peuple. «Quand les supporters viennent au Camp Nou, nous leur demandons de nous aider.» Dimanche, les Blaugrana ont arraché, sous les lazzis du public, un succès au forceps contre Leganes (2-1). Cinq jours plus tôt, les Barcelonais avaient quitté le Parc des Princes la tête basse, sur un revers cuisant (4-0) devant le PSG, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Relation de cause à effet, Luis Enrique se retrouve dans une posture inconfortable. Mais à en croire l’intéressé, le vestiaire est derrière son entraîneur.

«C’est vrai qu’on tient mal le ballon, qu’on est méconnaissables. Avant, on avait des joueurs qui perdaient rarement la balle. Là, on n’arrive pas à combiner ensemble au milieu. Mais nous (lisez les joueurs et le public) devons continuer de croire que cette équipe a encore beaucoup à donner au FC Barcelone.»

Le message de Gerard Piqué est on ne peut plus clair. Sera-t-il entendu? Une évidence: il faudra un douzième homme en forme pour espérer infléchir la tendance le 8 mars devant les Parisiens. Une certitude en parallèle à ces propos: l’ancien champion du monde 2010 et d’Europe 2012 n’a pas la mémoire courte. Il y a deux mois, lors de son retour à la compétition après quatre semaines d’absence en raison d’une blessure, le numéro 3 avait été encensé par Luis Enrique. «Il est une référence au sein de l’équipe.» (24 heures)