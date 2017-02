Alan Roura aux anges!

Benjamin de l’histoire de l’épreuve, le versoisien qui termine 12e ce 8e Vendée Globe n’a que 23 ans. Arnaud Boisières, Fabrice Amedeo et Eric Bellion, arrivé durant le week-end sont venus l’accueillir en mer pour le féliciter. Alexis Monier et Gilles Avril, respectivement préparateur et boat Captain, sont montés à bord de La Fabrique juste après le passage de la ligne. Ils étaient suivis de Georges Roura, son père, et Aurélia Mouraud sa compagne. Très ému, Alan a longuement serré ses proches dans ses bras, avant de profiter de ses premiers cadeaux, un peu de fromage et de viande séchée.

Engagé en 2013 dans la Mini Transat qu’il a terminé 10e, Alan n’a depuis cessé de s’engager dans des épreuves prestigieuses, la Route du Rhum et la Transat Jacques Vabre, avant de s’aligner au départ du Vendée Globe en novembre dernier. Parti avec un des plus petits budgets de la flotte, son résultat représente un véritable exploit. Il a fait face à plusieurs avaries, notamment au niveau de son gouvernail, et a toujours réussi à réparer en mer. Il a déjà déclaré vouloir monter un nouveau projet pour être présent au départ en 2020.

Les premiers mots d'Alan après le passage de la ligne #VG2016 pic.twitter.com/R5RJoQtUP5 — Alan Roura (@AlanRoura) 20 février 2017

????Ligne franchie !! Alan 12ème du #VG2016 !!! 105j 20h 02min 32s !!! pic.twitter.com/Bpy5Wt5zuE — Alan Roura (@AlanRoura) 20 février 2017

(24 heures)