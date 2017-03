Ambri et FR Gottéron ne devraient pas échapper au play-out

La fébrile attente qui accompagne, cette semaine, les huit meilleures équipes du pays tranche avec la tension qui commence à serrer les estomacs des joueurs – et des dirigeants – des quatre clubs condamnés au tour de classement. Enfin, surtout ceux de Gottéron et d’Ambri, qui doivent déjà se préparer à livrer un play-out de tous les dangers dans quinze jours. «Avec un tel retard, il faudrait un vrai miracle pour qu’il en soit autrement», confirme Gil Montandon.

Si, pour les Léventins, cette issue est décevante mais pas si surprenante que cela, elle devient traumatisante pour des Fribourgeois qui s’attendaient à disputer les play-off. «La situation dans laquelle se trouve Gottéron est très préoccupante, analyse l’ancien Dragon. Non seulement ses joueurs ne sont pas habitués à guerroyer dans les profondeurs du classement, mais ils ne semblent pas animés par un sentiment de révolte. Le changement d’entraîneur n’a rien changé.»

Montandon décèle tout de même quelques raisons de penser que Gottéron finira par éviter un barrage diabolique face au champion de LNB. «Conz est en progrès et l’équipe peut compter avec un duo de buteurs qu’Ambri ne possède pas. Mais quand je vois que Sprunger et Cervenka sont sur le podium des compteurs de cette saison régulière, ça m’effraye aussi un peu. Que se passerait-il si l’un des deux venait à se blesser? Après avoir espéré les play-off puis la 10e place, les Fribourgeois doivent tout faire pour conserver l’avantage de la glace. Même si, à mon avis, ce détail n’est pas d’une importance primordiale, il est toujours plus intéressant d’être devant son adversaire direct.» (24 heures)