Après Alonso pour le vélo, Piqué en pince pour le tennis

Les grands sportifs espagnols ont une capacité financière conséquente, fruit de leur salaire et de leurs revenus publicitaires. Elle aiguise leur appétit sportif. Gérard Piqué et Fernando Alonso symbolisent cette potentialité et cette envie de s’ancrer dans une discipline qui les fascine.

Gérard Piqué planche ainsi sur un projet de Coupe du monde de tennis. L’idée à l’heur de plaire aux cadors. Elle a été saluée par Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray à Madrid. Où Piqué a été aperçu dans les tribunes du Masters 1000 cette semaine. Le défenseur du Barça aurait proposé à l’ATP d’organiser une compétition indépendante de la Coupe Davis. «Piqué fait partie d’un groupe de personnes désireuses de mettre sur pied une sorte de Championnat du monde. Cette compétition se déroulerait pendant dix jours. C’est une super-initiative», a soufflé Nadal.

Le nonuple vainqueur de Roland-Garros n’a pas «échangé» sur le sujet avec Piqué mais Djokovic en a discuté avec l’intéressé. «Nous en avons parlé plusieurs fois. Je ne peux pas m’épancher sur la question car certains éléments ne sont pas encore officiels», explique le No 2 mondial. Andy Murray discourt dans le même sens que ses semblables. «Ce serait une très bonne chose. Le tennis a besoin d’un tel événement.» Ami de Carlos Sastre - vainqueur du Tour en 2008 - Fernando Alonso avance roue dans roue avec le peloton depuis plusieurs années. «Alonso envisage d’enrôler Alberto Contador dans une équipe cycliste», dévoilait l’agence AP, en juillet 2009, en plein cœur du Tour de France. «Alonso rachète la formaiton Euskaltel!» annonçait Ouest France, en septembre 2013. «Sagan d’accord avec Alonso?» s’interrogeait L’Equipe fin janvier 2014 suite à une nouvelle parue sur le site tuttobiciweb.

S’appuyant sur l’ancien champion olympique Paolo Bettini - qui avait démissionné de son poste de sélectionneur de l’équipe d’Italie - Alonso avait lancé un nouveau projet qui avait tourné court (alors que le 70% du travail avait été accompli). Il y a une année, Luis Garcia Abad, manager général de Fernando Alonso, déclara à Europa Press que le projet de création d’équipe était «en stand by mais que le dessein lui tenait à cœur et qu’il voulait le réaliser dans le futur.»

Pour l’heure, l’ancien résidant du Mont-sur-Rolle a d’autres soucis et d’autres priorités en tête. Alors que le GP d’Espagne se tiendra ce dimanche à Barcelone, le pilote McLaren n’a pas terminé un seul des quatre GP cette saison. Le double champion du monde (2005 et 2006) n’a plus gagné depuis 2013 et un succès sur le circuit de... Catalogne.

La pierre aussi

Mais il n’y a pas que le sport dans la vie d’un sportif. Potentiellement, il y a aussi l’immobilier. Le site vousfinancer.com avait établi la capacité d’emprunt des footballeurs européens avant l’Euro 2016. Sans surprise, Cristiano Ronaldo émargeait en tête du classement. La formidable capacité d’emprunt de l’emblématique joueur du Real Madrid a été estimée à 100 451 895 francs.

(24 heures)