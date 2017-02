Après un mois d’émois, Federer est prêt pour d’autres défis

La terre en tremble encore. Et les frissons du 29 janvier ne se sont pas dissipés dans le lointain sous prétexte que, depuis, le temps est passé. Revoir les coups de génie sortis ce jour-là de la raquette de Roger Federer suffit à les faire revivre. Avec peut-être moins de tension mais toujours les mêmes émois. Cette fabuleuse quête de l’Open d’Australie, ce fameux 18e titre du Grand Chelem, demeure un moment d’intense émotion. Qui a déchaîné les passions bien au-delà de la Rod Laver Arena ou d’une Suisse tout ébaubie devant son «Maître». Le souvenir est tenace, vivace, gravé dans l’histoire. Mais la terre, qui a tant tressailli, continue de tourner. Et c’est ainsi qu’un mois après avoir ajouté une page de plus à sa légende, le Bâlois doit reprendre le collier. C’est à Dubaï, en début de semaine prochaine, que l’attendent de nouveaux défis, appelés à s’étendre tout au long de la saison. Puis en 2018, 2019 et… 2020? Musique d’avenir.

L’admiration de ses pairs

Les partitions, l’ancien No 1 ATP ne devrait toutefois pas se gêner pour les composer. Dans le désert émirien, où il s’entraîne l’hiver et possède une résidence, il aura en face de lui une adversité à la hauteur de son talent. Avec le détenteur du trône mondial, Andy Murray, mais également Stan Wawrinka (lauréat 2016), Gaël Monfils et Tomas Berdych, le plateau est épicé comme «RF» les aime. Y conquérir un 8e titre – qui serait le 90e de sa carrière – ne sera donc pas une mince affaire, mais s’il surfe sur la vague australienne, on voit mal qui pourrait l’en empêcher.

Chose curieuse, Federer se présentera à Dubaï avec les habits de l’homme à battre, chose qui ne lui est plus arrivée depuis plus d’une année. Son aura et sa santé retrouvées, son tennis étant en place, il est effectivement redevenu un véritable danger aux yeux de la concurrence. «Roger a montré son génie en finale de l’Open d’Australie, relevait Mats Wilander dans L’Equipe. Côté revers, il prenait la balle très tôt, parfois en demi-volée, et était à chaque fois dans le juste stratégiquement.» Ex-No 4 ATP, James Blake est tout autant admiratif: «Ce que le Suisse réalise à son âge est bluffant. Il défie les lois du temps et pratique un tennis de rêve.»

Un programme bien géré

Le Bâlois entretient la flamme. Aussi – et surtout? – car il sait se ménager des moments à lui entre les tournois. Depuis son retour de Melbourne, il n’a ainsi pas manqué de s’afficher dans la neige en famille à Lenzerheide, à Genève chez un sponsor ou au sommet du Cervin avec son trophée, puis encore aux Mondiaux de ski alpin de Saint-Moritz – où il a porté chance à Beat Feuz – ou à Prague en promotion pour la Laver Cup. Son calendrier démentiel, «RF» continue de le gérer à la perfection. Ce sourire qu’il distribue sans peine témoigne du bonheur qui est le sien. Non pas seulement d’être une icône, mais tout simplement de vivre. Rafraîchissant, heureux, il ne manque pas d’appétit sous prétexte que son palmarès est d’une incroyable épaisseur. Sans doute a-t-il dans un coin de sa tête l’idée de flamber encore à Wimbledon l’été prochain, au moins. Et ailleurs, bien sûr.

Cela commence donc par Dubaï, avant d’enchaîner sur la tournée américaine, qui l’enverra à Indian Wells puis Miami. Le reste de son programme n’a pas encore été totalement établi, mais on sait déjà que l’actuel No 9 mondial prendra par deux fois le chemin du gazon (Halle et Stuttgart) avant de rallier Church Road. On ignore en revanche à quoi ressemblera sa saison sur brique pilée, mais il n’est pas dit qu’il fasse trembler la terre (battue) comme il l’a fait en Australie.

Pour le reste, on sait que l’US Open, Bâle et probablement le Masters l’attendent au tournant. Tous sont des défis à sa mesure, des événements qui nourrissent ses ambitions. Qui confirment qu’il n’en a jamais assez. Ça tombe bien: le grand public en redemande!

(24 heures)