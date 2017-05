Athletissima: Renaud Lavillenie en haut de l’affiche

Il est l’un des chouchous du public de la Pontaise. Ça tombe bien, Renaud Lavillenie sera l’un des têtes d’affiche de la 42e édition d’Athletissima. L’année n’étant pas olympique, le meeting retrouve une date plus favorable au calendrier. Il se tiendra le jeudi 6 juillet.

Le Sud-Africain Wayde van Niekerk, champion du monde du 400 m à Pékin en 2015 et champion olympique sur la même distance à Rio de Janeiro est également annoncé. De même que Dafne Schippers. Championne du monde de la spécialité aux Mondiaux de Pékin, la Néerlandaise a décroché l’argent sur 200 m lors des joutes olympiques au brésil. Native d’Utrecht, Dafne Schippers a délaissé l’heptathlon pour le sprint en 2015.

L’an passé, Renaud Lavillenie n’avait pas pu répondre à l’attente d’un public acquis à sa cause. Dix jours après avoir perdu l’or olympique au profit de Thiago Braz sous les huées des spectateurs, le désormais septuple vainqueur du classement général de la Ligue de diamant avait échoué à une barre placée à 5,80 m. Tout comme Shawn Barber, le champion du monde. Philippe d’Encausse, son entraîneur, plaidait sa cause et évoquait, pêle-mêle, la fatigue nerveuse et les nombreuses sollicitations à gérer. Le concours à la perche avait été rapport part Sam Kendricks. Agé de 23, l’Américain avait établi un nouveau record (5,92 m) à la Pontaise.

Champion olympique à Londres en 2012, Renaud Lavillenie détient le record du monde du saut à la perche avec une marque à 6,16 m. Il a établi son record le 15 février 2014 à Donetsk, en Ukraine.

Les meilleurs Suisses seront évidemment de la partie.

(24 heures)