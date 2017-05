Au Giro, Pinot… rose?

Pas forcément apprécié par tout le public de France, qui ne semble parfois voir l’avenir qu’en Romain Bardet, Thibaut Pinot n’avait pas hésité, l’hiver dernier à faire les yeux doux au Tour d’Italie, quitte à devoir plus tard snober la Grande Boucle, cette épreuve si chère au cœur de ses compatriotes. Si – pression de son sponsor oblige – il sera bien présent cet été sur les pentes des Alpes et des Pyrénées, le coureur de la formation FDJ n’a toutefois pas renié ses envies de voir la vie en rose sur le Giro. Ou, en tout cas, de tout faire pour goûter au podium final, le 28 mai, veille de ses 27 ans.

Bonne nouvelle pour lui: la première grosse explication offerte dimanche dans le Blockhaus a permis au gamin du Doubs de ne pas s’abstenir de faire valoir son coup de patte et sa classe. Oui, il a le potentiel et la forme pour atteindre l’objectif qu’il s’était fixé au départ de Sicile. En se posant sur les talons de Nairo Quintana, Pinot a impressionné. «Il faisait chaud, mais je me suis battu avec mon vrai niveau, je suis content», a-t-il humblement commenté dans la touffeur transalpine.

Alors que Bob Jungels a explosé et que Vincenzo Nibali – l’autre grand favori avec Quintana – a concédé plus d’une minute dans l’ascension finale, Thibaut Pinot est donc là et bien là, prêt à en découdre encore et encore. A l’instar de Tom Dumoulin (actuellement 3e au général), il se positionne en principal contradicteur du Colombien. Les 24 secondes qui l’en séparent peuvent tout à fait être comblées dans les deux semaines qui viennent.

Et l’Italie s’agite: tiens, et si après avoir broyé du noir pendant six mois au sortir du dernier Tour de France et avoir parfois été rouge de honte pour s’être montré très emprunté dans une descente de la Grande Boucle en 2013, Pinot finissait par goûter au rose ces prochains jours?

La France, qui attend un vainqueur en Italie depuis Laurent Fignon (1989), finirait peut-être par l’adopter. Il le mériterait.

(24 heures)