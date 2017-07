Authentique gérant de la route, Froome est bien moulé dans son maillot jaune

Gérer, contrôler et gagner le Tour. Chris Froome et la Sky ont appliqué le principe et la méthode sur lesquels ils se reposent – enfin façon de parler – avec une froideur impitoyable, presque teintée de cynisme. Authentique gérant de la route, le Britannique a glissé, avant l’heure, un quatrième succès dans sa musette. Sauf imprévu, sauf accident, selon l’expression consacrée. Au sommet de l’Izoard, pour une arrivée inédite, Warren Barguil s’est offert un succès de prestige en solitaire, un deuxième sur ce Tour pour le maillot à pois, le quatrième pour sa formation Sunweb.

Beaucoup d’efforts et d’énergie déployés pour peu d’effets. L’équipe AG2R de Romain Bardet a essayé de faire comme si. Elle a mené une allure soutenue dès le col de Vars. Ces bonnes intentions n’ont pas suffi à renverser la montagne Froome. Avant de se mettre en selle, Alexis Vuillermoz se motivait en anticipant sur les événements: «On a une équipe naturellement offensive. Pour gagner, il faut prendre des risques, rien n’est impossible.» Sauf l’impossible. Bardet et les siens n’étaient pas en mesure de faire plus, de faire mieux.

«J’ai bluffé Froome»

Au bout de l’effort et au bord de l’épuisement (ndlr: le peloton dans son ensemble donne des signes de grande fatigue), Bardet ne nourrissait pas de regret. Il lâchait avec son mince filet de voix, aussi ténu que les écarts sur ce Tour: «J’ai tout donné. Chapeau à mon équipe. Chacun s’est dépensé sans compter pour favoriser mon action.» Travail accompli, Mathias Frank a lâché prise à 7 km du but. Trente-huitième à 6’41’’, le Lucernois a terminé meilleur Suisse.

Bardet y est allé au mental, au courage et au bluff. «Après la Casse Déserte (à moins de 2 km de l’arrivée), j’ai fait croire à Froome que je n’étais pas au mieux et j’ai attaqué aux 500 m. J’ai répondu présent.» Troisième de l’étape, le Français se hisse sur la 2e place du podium provisoire. Comme l’an dernier. «Je suis encore monté d’un cran.» L’impression est soulignée et accentuée, par le fait que Chris Froome domine l’opposition sans l’écraser. Dans un décor qui n’est pas sans rappeler certains westerns, le Britannique a assis sa victoire pour une poignée de secondes. Le scénario calque bien aux temps modernes. La réalité et la fiction se rejoignent.

Froome n’est pas, n’est plus un Martien et Barguil, de son propre aveu, est sur une autre planète: «Je ne touche plus terre. Je suis sur un nuage.» Le Breton a soif de victoire, de reconnaissance et de revanche sur le destin (il avait été percuté par une voiture en février 2016). «Je ne suis pas n’importe qui. Je ne suis pas un cycliste lambda.»

Chris Froome sera-t-il le troisième maillot jaune de l’histoire à ne pas gagner d’étape sur le Tour? L’intéressé savourait déjà le présent: «J’ai bien passé les Alpes, dans lesquelles j’ai toujours éprouvé des difficultés. Samedi, lors du chrono de Marseille (22,5 km), je ferai le maximum.» On n’en doute pas, pas une seconde.

Pour l’heure, 23 le séparent de Bardet et 29 de Rigoberto Uran. Le Colombien, par ailleurs bon chronoman, se rappelle à 30 ans au bon souvenir de tous. Il endosse le rôle de coureur énervant. «Il s’est contenté de suivre et de faire les bonifs», s’est irrité Romain Bardet. De fait, le leader de la Cannondale a grappillé des secondes comparativement au Français dans les sprints. Directeur sportif chez AG2R, Julien Jurdie s’épanche sur le sujet sans s’emporter. «Uran n’attaque pas. Mais on le connaît, ce n’est pas le plus offensif du peloton. C’est sa stratégie. Elle paye.» Aux JO de Londres, l’attitude d’Uran dans la course sur route avait favorisé le succès d’Alexandre Vinokourov et suscité la controverse. Légèreté ou complaisance?

Peu d’espace à partager

Suppléant à Bradley Wiggins, son leader défaillant et en délicatesse avec sa santé, le coureur de Medelin s’était fait un nom de coureur de grand tour en se classant 2e du Giro 2013. Son agent Giuseppe Acquadro commentait alors: «Chez Sky, il y a déjà Froome, Wiggins et Porte, ça fait beaucoup de coureurs ambitieux et peu d’espace à partager.» Qu’en pense Mikel Landa, bon 4e, contraint de pédaler dans l’ombre de Froome, et qui aspire aussi à s’affranchir de sa tutelle. L’annonce de son arrivée chez Movistar donne des crises d’urticaire à Nairo Quintana. L’agent du Colombien aurait proposé les services de celui-ci à Astana et à Sky. Douzième du général, loin des ambitions qu’on lui prêtait, Quintana coupe court: «J’ai un contrat jusqu’en 2019. Je le respecterai.» (24 heures)