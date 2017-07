Avec son petit vélo, Mathis Gantner peut voir grand

Sa rencontre avec le BMX a été comme une évidence, comme un coup de foudre aussi. A 9 ans, on est pourtant encore versatile, sujet au zapping. Mathis Gantner, lui, a tout de suite compris que ce petit vélo-là, roi de la voltige, lui promettait monts et merveilles. Depuis, il ne l’a plus lâché. Mais de là à imaginer qu’il l’emmènerait, cinq ans plus tard, en Caroline du Sud, il y a un océan que le jeune sportif genevois ne pouvait pas franchir.

Il était alors au bord de l’Arve, en admiration devant ce circuit de bicross qui allait devenir le théâtre de ses rêves, de ses premières gamelles et de ses premières victoires. «Il a trouvé ça fun, bien plus que le VTT que je lui avais fait découvrir, raconte son père, Claude. Le succès a été presque immédiat. Je crois qu’il est fait pour le BMX.»

Un titre très attendu

Depuis, Mathis Gantner en a fait du chemin, du Bout-du-Monde à Echichens, de Volketswil à Prague. Des week-ends en nomade. Plaies et bosses n’ont pas abîmé sa passion. Au contraire, elles ont forgé son talent et fortifié son caractère. Persévérant, il ne s’est jamais découragé alors que les titres nationaux prenaient un malin plaisir à lui filer sous les roues. «Il ne s’avoue jamais battu. Il reste calme en toutes circonstances», explique Claude Gantner. Pour le jeune casse-cou, chaque course est un nouveau départ, un nouveau défi. On efface tout et on recommence. Le voilà à Rock Hill, à la veille des championnats du monde, prêt à affronter les cadors de la discipline!

Aux Etats-Unis, le coureur du BC Genève portera son maillot de champion de Suisse. C’est le premier, sa fierté. «Il dort avec, sourit son père. Quand il l’a revêtu ce printemps, lors de la manche finale à Winterthour, ça a été une forme d’accomplissement. «Je l’attendais depuis quatre ans», m’a-t-il dit…» Pour s’imposer, Mathis Gantner a évacué toute forme de contestation: il a remporté les sept manches nationales en adoptant la même stratégie! Un départ canon et une aisance manœuvrière dans les bosses, où sa souplesse et sa vélocité excellent, telles sont les clés de sa domination. Selon les spécialistes, son style s’apparente à celui de David Graf, le sélectionné olympique suisse à Rio. A Genève, il suit les traces de Renaud Blanc, réserviste aux JO et 8e de la Coupe du monde l’an passé.

«Pas assez de sauts»

Son titre aidant, Mathis Gantner a fait son entrée dans le cadre suisse et s’entraîne régulièrement à Aigle, sur les installations du Centre mondial de l’UCI. A Rock Hill, où il disputera déjà ses troisièmes Mondiaux après Rotterdam et Zolder, le jeune pilote genevois jouera crânement sa chance. «J’aimerais bien me qualifier pour la finale. La piste est rapide mais, c’est dommage, il n’y a pas assez de sauts», dit-il.

Pour mettre tous les atouts de son côté, il n’a pas hésité ces derniers jours à pédaler en pleine canicule. En Caroline du Sud, le thermomètre grimpe allègrement à 95 degrés Fahrenheit (35 degrés Celsius). Une chaleur humide qui l’a saisi à la gorge lors de son premier entraînement sur place. «Ce n’est pas facile de respirer durant les runs. Il va falloir s’acclimater.» A 14 ans, il sait qu’il a encore beaucoup à apprendre. De toute évidence, quoi qu’il advienne, son expérience américaine lui sera très profitable.

(24 heures)