BBC Lausanne: fin de saison ou fin d’aventure?

L’air était irrespirable samedi à la Vallée de la Jeunesse. D’abord puisque le BBC Lausanne a encore tenu la dragée haute à l’un des ténors du championnat de LNA durant quasiment 40 minutes avant de craquer. Ensuite car un gros point d’interrogation persiste quant à l’avenir du club, qui vient de vivre une saison étouffante en coulisses (lire ci-dessous).

C’est sur le parquet que le club de la capitale olympique s’exprime le mieux. Dos au mur après deux défaites à Monthey, le BBC Lausanne a trouvé les ressources pour longtemps faire déjouer son adversaire et son armada américaine (Heath, Young, Sinclair, Efevberha). Malgré un début de rencontre entièrement à l’avantage des Chablaisiens (3-13 après 5 minutes de jeu), les protégés de Randoald Dessarzin se sont accrochés pour revenir et prendre les devants dès la 11e minute. Et ce, malgré un Karl Cochran en dedans et mis au ban(c) durant une dizaine de minutes par son coach. Une anomalie dans la saison lausannoise.

Mais le top-scorer américain a été très bien relayé par Lucas Pythoud (17 points, 5/7 aux tirs longue distance), Anton Wilson (27 points), pourtant tout juste de retour d’une blessure à une cheville, et Brandon Swannegan (13 points, 9 rebonds, différentiel de +21), auteur d’une de ses prestations les plus abouties cette saison. A l’envie, les Vaudois ont fait la course en tête jusqu’à cinq minutes de la fin, se permettant même de mener de 12 points à sept minutes du terme et d’infliger un 11-0 à des Montheysans asphyxiés en fin de troisième quart.

La frustration a pris le dessus

Les pensionnaires de la Vallée de la Jeunesse n’ont toutefois pas su rester calmes dans le «money time» et ont encaissé un sec 0-17 dans les cinq dernières minutes, les privant d’une victoire qui aurait pu repousser leurs vacances de quelques jours. Les Valaisans se frotteront eux à Lugano en demies. «Les années d’écart entre mes joueurs et les visiteurs ont fait la différence, regrettait Randoald Dessarzin à l’issue de la partie. A un moment donné, la frustration a pris le dessus et nous n’avons pas eu la maîtrise dans les moments-clés. Mais bon, je relativise. Outre l’âge, nous leur rendons quelque chose comme 12 cm et 12 kg à chaque poste. En plus, ils sont hyper talentueux. C’est déjà très bien d’avoir pu les faire douter deux matches (ndlr: sur trois).»

Du côté de Lucas Pythoud, les regrets prédominaient. «On aurait dû faire mieux, réussir plus de stops défensifs, analysait le meneur. On a déjà connu des situations similaires cette saison et on aurait dû réussir à la gérer.» Reste désormais à savoir si ce groupe qui de l’avis de tous a vécu une aventure humaine hors-norme pour sa première saison en LNA poursuivra sa route.

L’avenir dans le flou total

Englué dans les problèmes financiers tout au long de la saison, le BBC Lausanne pensait avoir trouvé son salut en préparant une fusion avec Pully la saison prochaine, permettant ainsi d’assurer les garanties financières notamment pour une nouvelle saison dans l’élite. «Là-bas, le comité est vraiment compétent et les gens à Lausanne leur font confiance», a rappelé Randoald Dessarzin. Sauf que si le projet semblait bien ficelé, une voie s’est élevée du côté pulliéran, remettant en cause l’avenir entier de l’équipe vaudoise en LNA. «Il y a eu un vrai coup d’arrêt, a déploré l’entraîneur lausannoise, la mine déconfite. C’est fou comme quelqu’un peut avoir la capacité de tirer le frein à main alors qu’on roulait sur une trajectoire linéaire. Je suis frustré, oui.»

La voie contrariée du côté de Pully souhaite que la nouvelle entité porte le nom de sa commune en premier et joue toutes ses rencontres de LNA comme de LNB sur ses terres alors que le projet initial prévoyait des matches joués en alternance à Lausanne et Pully. «On a lâché du lest, mais je me vois mal jouer uniquement à Arnold-Reymond (Pully) alors qu’on a construit quelque chose ici», a expliqué Randoald Dessarzin. Désormais, les dirigeant pulliérans sont attendus au rebond. Autrement, Lausanne en LNA, ce sera terminé. «On pourrait imaginer garder le mouvement jeunesse, avec ou sans une équipe en U23 ou en LNB», a précisé l’homme fort de la Vallée de la Jeunesse. J’aimerais vraiment poursuivre.» C’est le cas de l’ensemble de son groupe. «Cette expérience a été belle du premier au dernier jour, s’est réjoui Lucas Pythoud. J’espère vraiment que la fusion aura lieu et que l’aventure ne va pas s’arrêter.» (24 heures)