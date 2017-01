Brisbane: Wawrinka s'impose en 2h36

Sans jouer le tennis de sa vie mais avec cette froide détermination qui le caractérise de plus en plus, Stan Wawrinka trace sa route à Brisbane. Il jouera samedi les demi-finales du tournoi du Queensland.

Le Champion de l'US Open s'est hissé dans le dernier carré à la faveur de son succès 6-7 (4/7) 6-4 6-4 devant le Britannique Kyle Edmund (ATP 45). Il affrontera samedi le joueur qu'il devance au classement ATP en la personne de Kei Nishikori. Ce duel entre les no 4 et 5 s'annonce particulièrement indécis. Wawrinka mène 4-3 dans leur face-à-face mais a perdu leur dernière rencontre, en novembre au Masters de Londres.

Après avoir concédé les... huit premières balles de break la partie, Stan Wawrinka a dû attendre plus d'une heure avant d'imposer sa loi. Son grand mérite fut de trouver le relâchement nécessaire au deuxième set malgré le feu nourri auquel il a été soumis de la part d'un joueur qui fut huitième finaliste de l'US Open en 2016. Le Vaudois a pris les commandes de la rencontre grâce à un break à 2-2 pour ne plus les lâcher malgré ce jeu de service perdu à 5-2 au troisième set. Le second break d'avance qu'il avait eu la bonne idée de s'octroyer au jeu précédent s'est avéré extrêmement précieux...

A 5-4, il pouvait, ainsi, conclure sur une délicieuse volée courte croisée en revers après 2h36' de match. (ats/nxp)