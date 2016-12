C'est Noël, le luxe fond sur le peloton

LVMH, le géant français du luxe, prend des allures de gérant de la route. Le Père Noël en tout cas est passé avant l’heure avec dans sa hotte quelques gros et beaux cadeaux. TAG Heuer, que le groupe a acquis en 1999, deviendra le cosponsor de BMC, l’équipe de Danilo Wyss, l’an prochain sur le World Tour. A terme, la manufacture horlogère sera-t-elle seule en selle?

Selon le Daily Mail la compagnie de luxe (Christian Dior, Moët et Chandon, Louis Vuitton, etc.) a fait main basse, via le fonds d’investissements franco-américain L Catterton, sur Pinarello. Victorieuse de treize Tours de France, la mythique marque de vélos italiens, qui a vu le jour en 1953 à Trévise, équipe notamment Sky. Les deux roulent de concert depuis 2010 et la venue du groupe sportif britannique dans le peloton pro. Le couturier du vélo a associé son nom à ceux de Movistar et de ses devanciers pendant plus de trente ans.

Colis suspects

Le team anglais vit des temps troubles, chahuté d’un côté par des autorisations à usage thérapeutique (AUT) controversées, et, de l’autre, par des colis suspects, qui ne s’apparentent pas vraiment à des cadeaux de Noël pour Dave Brailsford. Le manager est littéralement dans ses petits souliers. L’histoire ne précise pas si lesdits colis ont été délivrés par l’US Postal ou un de ses partenaires.

Maintenant, c’est Rapha (ndlr: toute allusion avec l’ancien champion français Raphaël Geminiani n’est pas purement fortuite), qui est dans le collimateur de LVMH. La marque anglaise de vêtements de sport est spécialisée dans le vélo haut de gamme. Par effet ricochet, Chris Froome et consorts ne sont pas indirectement concernés cette fois. Jusqu’alors équipementier de Sky, Rapha passera le relais à Castelli en 2017.

La rumeur, qui court aussi vite que le peloton, prétend que LVMH pourrait se rapprocher, par le biais d’une de ses filiales, du Giro voire de Milan - San Remo. (24 heures)