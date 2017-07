C’est maintenant que tout commence pour Masarova

Le conte de fées ne s’est pas reproduit pour Rebeka Masarova. Demi-finaliste à Gstaad en 2016 pour sa première sortie chez les pros, la talentueuse Rhénane est tombée raquette à la main, lundi sur le central, cédant au terme d’un combat de plus de 2 h 30 face à la prometteuse Russe Anna Kalinskaya (7-5 6-7 7-5). «Certains attendaient que je réussisse le même type de performance, mais ce n’est pas normal pour moi d’arriver dans le dernier carré d’un tournoi de ce niveau, explique la principale intéressée. Il n’existe aucune garantie de pouvoir répéter ce type de succès.»

La jeune droitière (18 ans le 6 août prochain) est à la croisée des chemins. En s’imposant au tournoi juniors de Roland-Garros 2016, elle avait marché sur les traces de Martina Hingis (lauréate en 1993 et 1994) et de Belinda Bencic (sacrée en 2013). Après avoir tourné le dos au circuit juniors (sur une nouvelle finale en Grand Chelem, cette fois-ci perdue, en janvier à Melbourne), la Bâloise découvre le circuit WTA.

«Ce passage n’est pas chose aisée, analyse Christiane Jolissaint, présidente adjointe de Swiss Tennis. Les juniors sont très protégés. C’est une tout autre réalité sur le circuit pro. Certains ont fait le pas sans problème, à l’image de Belinda Bencic. Pour d’autres, c’est plus compliqué.» Même si «Baby Bencic» vit aujourd’hui un passage difficile, la Saint-Galloise avait connu une adaptation phénoménale, atteignant les quarts de finale de l’US Open 2014 chez les grands, à peine un an après sa victoire à Paris chez les jeunes.

Rebeka Masarova cherche la constance au plus haut niveau. Cela passe-t-il par un déclic mental? «Personnellement, je ne trouve pas cela nécessaire pour l’instant, balaie-t-elle. On apprend de nos erreurs. Cela viendra avec le travail et l’expérience.»

Gérer ses émotions

Sur un circuit où les graines de champion sont de plus en plus affûtées physiquement et tactiquement, l’aspect psychologique est souvent mis de côté. «Ne pas effectuer de travail physique spécifique paraîtrait aberrant aujourd’hui. Mais l’entraînement mental est tout aussi important. C’est la musculation de la tête», image Alain Meyer. Lorsqu’il travaille avec la relève, l’entraîneur mental au FC Bâle invite les jeunes à anticiper des situations. «Le jour où le joueur fait ses débuts devant 30 000 personnes, il est prêt.» La gestion des émotions est décisive. «Beaucoup d’athlètes ne sont pas capables d’accepter la frustration, par exemple, poursuit Alain Meyer. La préparation mentale permet de rebondir en se concentrant sur des aspects positifs, en faisant le vide autour de soi.»

«Rebeka devrait avoir autour d’elle des gens qui ont vécu dans le monde du tennis professionnel»

Actuelle 468e mondiale, Rebeka Masarova partage son temps entre Bâle et Barcelone. Toujours sous la houlette de sa mère et coach Marivi. Christiane Jolissaint estime que cet entourage familial atteint certaines limites lorsqu’il est confronté au circuit pro. «Rebeka devrait avoir autour d’elle des gens qui ont vécu dans le monde du tennis professionnel. L’idéal serait de pouvoir s’appuyer sur un coach qui connaît le système et les problématiques qu’elle devra affronter sur et en dehors du terrain. La joueuse doit être à l’aise avec son encadrement. Après, s’il y a des lacunes, il faut aller chercher des compléments là où c’est nécessaire.»

En 2013, Roger Federer a été l’un des premiers à appliquer cette méthode. Sentant le poids des années, le Bâlois avait fait appel au Suédois Stefan Edberg pour parfaire son jeu d’attaque et ainsi écourter les échanges. Plus récemment, Stan Wawrinka a appelé Richard Krajicek (2016) et Paul Annacone (2017) à ses côtés pour la saison sur herbe.

«A un autre niveau, la dynamique doit être la même pour Rebeka», poursuit Christiane Jolissaint, ancienne 28e joueuse mondiale. Swiss Tennis dit se tenir «à disposition», que ce soit en mettant à profit tout ou partie de sa structure ou en réorientant la joueuse vers d’autres entraîneurs. Pour Rebeka Masarova, la mue n’a fait que commencer. (24 heures)