Caroline Abbé: «Mon corps est en train de me dire gentiment stop»

Peut-être bien que là-haut, à Breda, aux Pays-Bas, ce coup de sifflet final fut le dernier qu’elle a entendu sur le plan international avec un maillot rouge sur les épaules. Deux à trois jours de vacances, pas plus, et il sera déjà temps d’y penser, de tourner une nouvelle page. Après l’Euro, qui s’est terminé en queue de poisson pour Caroline Abbé et les Suissesses au pays des tulipes, la Genevoise (29 ans) n’a pas eu d’autre choix que de digérer au plus vite cette grosse déception contre les Bleues; cette élimination prématurée d’une compétition où elle et ses camarades avaient envisagé d’aller le plus loin possible. Au moins jusqu’en quarts de finale. Alors que le tournoi se poursuit sans elles, la capitaine de la sélection helvétique (126 sélections) est revenue sur ces trois matches face à l’Autriche, l’Islande et la France, et sur ce qui l’attend désormais.

Caroline Abbé, voilà bientôt une semaine que vous avez été sortie de l’Euro. Qu’en est-il aujourd’hui, êtes-vous toujours animée d’un gros sentiment de frustration?

On est bien obligé d’aller de l’avant, même si c’est vrai que la fin était cruelle. Maintenant, ce n’est pas mercredi dernier, contre la France, qu’on a perdu notre qualification. Mais bien face à l’Autriche, en ouverture du tournoi. On savait que pour passer dans ce groupe, il fallait être présentes lors des deux premiers matches, et le premier on l’a vraiment négligé…

Négligé?

Je pense que c’était un problème mental. On savait très bien comment elles jouaient ces Autrichiennes, les entraîneurs nous avaient prévenues en nous livrant toutes les informations sur elles. Après, je pense qu’on s’est probablement mis cette pression toutes seules parce qu'on était tout de même les favorites. Ce n’est pas forcément un rôle qui nous convient pour le moment. C’est un travail à effectuer dans la tête.

Après votre Coupe du monde, il y a deux ans, il y avait aussi des grosses attentes des médias, du public…

Oui, la pression était là, forte, mais de toute façon, on le savait. Cette pression, comme je l’ai dit, on se l’était aussi mise nous-mêmes inconsciemment. On voulait absolument faire quelque chose de bien aux Pays-Bas et au final on n’a pas réussi à faire ce qu’on voulait vraiment.

C’est une leçon à tirer pour les prochaines compétitions. Est-ce que ce sera avec vous ou allez-vous laisser votre place comme on l’a laissé entendre?

Certaines pourraient arrêter avec l’équipe nationale, c’est vrai, mais en ce qui me concerne, je n’ai pas encore pris de décision, c’est encore un peu trop tôt…

Après six saisons en Allemagne, vous avez surtout décidé de revenir au bercail, de quitter le Bayern Munich, où vous avez fêté deux titres de championne, pour le FC Zurich. Pourquoi ce retour en Suisse?

Parce que c’était ce que je ressentais. C’est ce que je devais faire. Il fallait revenir dans le monde du travail, plus près de ma famille, de mes proches. Et je dois avouer surtout, physiquement, que mon corps est en train de me dire gentiment stop. Je l’ai un peu trop épuisé ces derniers temps!

Parce que, quand on joue dans un club comme le Bayern Munich, ça exige beaucoup plus qu’ailleurs?

Cela demande beaucoup, oui. C’est un gros investissement. Quand on fait entre huit et neuf entraînements par semaine, voire dix en période de préparation, cela exige en effet beaucoup d’efforts sur son corps, parfois trop. On passe parfois outre la douleur pour continuer…

Vous étiez professionnelle en Allemagne et à Zurich?

Je ne le serai plus. J’ai eu la chance de décrocher un job dans les bureaux de l’Association suisse de football, c’est une belle suite de carrière. Je vais œuvrer pour la section féminine, dans mon domaine. L’ASF a décidé de soutenir les joueuses qui ont beaucoup donné à notre pays et à la fédération. C’est donc une magnifique opportunité d’entrer dans le monde du travail en demeurant dans le foot. C’était aussi un objectif pour moi de rester dans le sport; le foot, c’est un bonus.

Et que vaut ce FC Zurich féminin en Suisse?

L’an passé, c’est Neuenkirch, avant de se déclarer en faillite, qui a remporté la Coupe et le championnat, mais Zurich, qui avait fini deuxième, a réussi un bon recrutement. Il y a notamment deux autres joueuses qui sont de retour de Bundesliga comme moi, à savoir Martina Moser et Cinzia Zehnder. Je pense qu’on aura un bon niveau. On part, dans tous les cas, le 21 août en Slovénie avec la ferme intention de nous qualifier pour la Champions League, c’est notre premier objectif.

Et qui sait, après le tirage au sort, vous allez peut-être retrouver votre ancien club, le Bayern Munich, sur votre chemin…

C’est possible, oui, mais ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle!

Sinon, en Suisse, quels seront vos adversaires principaux maintenant que Neuenkirch a retiré son équipe?

Je pense que Bâle sera très fort, il y a aussi de bonnes joueuses à Young Boys. On verra bien…

N’avez-vous pas l’impression, en revenant en Suisse, de faire un pas en arrière?

Non, car quand on est une compétitrice, on reste motivée et on joue toujours pour gagner. Evoluer avec le FC Zurich, ce n’est pas pour moi un retour en arrière. Au contraire. L’objectif est de réaliser le doublé, c’est un beau challenge.

Et peut-être que vous terminerez votre carrière au Servette FC, qui vient de créer une section féminine…

Qui sait, mais aujourd’hui je suis à Zurich et je ne me projette pas trop en avant…

(24 heures)