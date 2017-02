Ce 14 février 2004, Pantani s'échappa pour de bon

«Je vais enchaîner Giro et Tour de France. Je me sens comme Marco Pantani. Je vis de défis.» Fin janvier, à l’occasion de la présentation de l’équipe Movistar, Nairo Quintana a évoqué le Pirate dans les colonnes d’un journal sportif italien, auteur d’un doublé retentissant en 1998. Une année qui restera marquée au fer rouge par l’affaire Festina. Réminiscences du passé. En ravivant le souvenir de son devancier, le grimpeur colombien a souligné, implicitement, que le mythe perdure.

Luke Rowe a aussi manifesté son admiration pour le Romagnol. «Marco Pantani a été mon premier héros. J’avais huit ans quand il a gagné le Tour», a raconté le coureur de la Sky à Cycling Weekly. «Avec mon père, nous sommes allés en France pour voir la course. Nous sommes partis de Douvres en ferry avec nos vélos et nos bagages dessus. J’étais bouche bée devant les coureurs, j’étais hypnotisé par le spectacle. De retour à Cardiff, la première chose que j’ai faite a été d’acheter la même selle que Marco Pantani. Si mes parents m’avaient autorisé, j’aurais percé mes oreilles pour faire comme lui.» 2e du Tour du Pays de Vaud en 2008, Rowe remporta, en 2015, la 1ère étape du TdR, un chrono par équipes.

Question dérangeante

En proie à des tourments personnels, cocaïnomane, Pantani s’est définitivement échappé le 14 février 2004, à l’âge de 34 ans. L’ex-champion succombait d’une surdose dans sa chambre, dévastée, d’une modeste résidence de Rimini.

Dans un ouvrage intitulé Vie et mort de Marco Pantani, paru chez Grasset, Philippe Brunel n’a pas levé toutes les interrogations mais a posé la problématique en une question longue, dérangeante: «Comment un homme de cette notoriété et de cette aventure, su centre d’un débat de société récurrent sur les poisons du sport spectacle, a pu mourir clandestinement, comme un vulgaire junkie, à l’insu de tous et d’un monde avide d’informations qui s’appliquait autant à le traquer qu’à le protéger?» La Repubblica instilla le plus sournois des maux dans les esprits: le doute. «Sur la vérité vraie s’est incrustée et peut-être cimentée une vérité bien commode, celle de l’overdose.»

La vérité n’est pas coulée dans le bronze. A Cesenatico, sa ville natale, son effigie l’est. Le bronze qui orne le front de mer montre le Romagnol (1,72 m pour 57 kg) tel qu’en lui-même, à la fois irrésistible et fragile. Pantani connut une première mort sportive le 5 juin 1999, à Madonna di Campiglio. Au départ de l’avant-dernière étape du Giro, il fut prié de descendre de selle et de quitter le Giro pour cause d’un hématocrite trop élevé. L’événement précipita la fin de sa carrière et le plongea dans un profond désarroi.

Le souvenir de Gaumont

En 2005, en préambule au Tour de France, Philippe Gaumont - répertorié dans la catégorie des gros moteurs du peloton - consigna ses mémoires dans un livre au titre explicite Prisonnier du dopage, édité par Grasset. Une année auparavant, en pleine affaire Cofidis, Gaumont avait, à son tour, brisé l’omerta du dopage. Dans le coma depuis le 23 avril 2013 suite à un accident cardiaque, Philippe Gaumont décéda le 22 mai suivant au centre hospitalier d’Arras, à l’âge de 40 ans. Son cœur flancha au moment où il aurait dû être auditionné par la commission d’enquête sénatoriale sur l’efficacité de la lutte contre le dopage.

Ses excès de toutes sortes parfois malfaisants, Philippe Gaumont les partagea avec son coéquipier et complice Frank Vandenbroucke. L’ex-espoir du cyclisme belge avait été retrouvé mort, à 34 ans, victime d’une embolie pulmonaire, dans une chambre d’hôtel au Sénégal où il passait des vacances.

Dans un article intitulé (…) Mort précoce d’anciens sportifs, relayé par le site cyclisme-dopage.com, Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef du magazine Sport et Vie, s’est interrogé en ces termes: «Beaucoup d’indices laissent à penser que le taux de mortalité et de morbidité est plus élevé parmi les sportifs de haut niveau que dans l’ensemble de la population (…) Est-ce le dopage? Une surconsommation de médicaments? Une pratique trop assidue? Le questionnement mérite assurément de faire l’objet de nouveaux travaux épidémiologiques.» Assurément.

(24 heures)