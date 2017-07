«Chris Froome a une panoplie plus large, il sait tout faire»

Boasson Hagen et le souvenir de la Sky

A Salon-de-Provence, Edvald Boasson Hagen a faussé compagnie à ses derniers compagnons d’échappée, dont Albasini (9e), à 3 km de l’arrivée, à la faveur d’un rond-point. «J’avais vu une vidéo du final. Je savais qu’il fallait l’aborder par la droite.» Le succès ne doit rien au hasard. Sur cette plus longue étape du Tour (222,5 km), Boasson Hagen l’a rappelé. Ce bouquet est une juste récompense. Le Norvégien (30 ans) a été battu à deux reprises sur ce Tour à la photo-finish et a terminé deux fois 3e. Le coureur de Dimension Data a offert à l’équipe sud-africaine (orpheline de Cavendish depuis la 4e étape) sa première victoire sur cette Grande Boucle. Il a signé son 3e succès personnel. En 2011, dans une autre vie, sous d’autres cieux (il roulait au sein de la Sky), Boasson Hagen avait touché au but à Lisieux et à Pinerolo. Puisqu’on parle de but, les candidats au maillot jaune et les spécialistes du genre se mesurent ce samedi dans un chrono de 22,5 km dont le départ et l’arrivée seront jugés au stade Vélodrome. «Je ne prendrai pas de risques inutiles», prévient Froome, qui portera le maillot jaune et non pas la combinaison controversée de la Sky. Stefan Küng consolera-t-il une équipe BMC toujours sevrée de succès?