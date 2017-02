Crissier a tout pour devenir le haut lieu du foot indoor vaudois

Les meilleures idées sont souvent les plus simples. Et ce n’est pas Eric de Montfalcon qui dira le contraire. Alors responsable du bon fonctionnement de cette halle de Crissier entièrement dédiée aux amateurs de tennis et de squash, depuis sa construction en 1975, il opte pour un changement radical. «Le moment de changer la moquette des quatre courts de tennis arrivait, se souvient Eric de Montfalcon. Et nous nous sommes alors demandés si un tel investissement allait être rentable. Et, dans le cas contraire, comment on pourrait exploiter au mieux ces quelque 5000 m2…»

La question n’est pas demeurée longtemps sans réponse. «Nous nous sommes aperçus que le concept de petits terrains en herbe synthétique n’existait pas dans notre région, alors qu’il connaissait un énorme succès dans nombre de pays en Europe, continue Eric de Montfalcon. Le fait que cette halle ne compte aucun poteau pour la soutenir constituait un atout supplémentaire. Du coup, nous n’avons plus hésité à transformer nos quatre courts de tennis en autant de terrains de foot.»

D’une dimension de 25 m sur 18 (avec, en principe, des équipes de quatre joueurs et un gardien), ces quatre surfaces de jeu sont entourées d’une palissade d’un mètre de hauteur puis d’un filet qui limite les interruptions. «Pour la pratique du foot, précise Eric de Montfalcon, l’herbe synthétique est beaucoup plus agréable que le revêtement des salles de gymnastique. Ce n’est donc pas un hasard si, dès les premiers mois, il y a eu un engouement intéressant. Et pas seulement auprès des équipes de foot durant les mois d’hiver.»

Ouverte tous les jours – exception faite d’un mois de pause estivale entre juillet et août –, cette halle accueille bien d’autres catégories de joueurs. «Le mercredi, par exemple, nous voyons débarquer les plus jeunes, résume le directeur de la halle. Le lendemain, ce sont plutôt les équipes de ligues inférieures qui occupent les terrains, alors que le vendredi, ce sont les familles qui se retrouvent. Quant aux week-ends, cela dépend un peu du temps, mais plus il fait mauvais, mieux c’est pour nous. Enfin, les deux premiers jours de la semaine sont un peu plus calmes, même si toutes ces catégories de footeux se mélangent.»

Un bon taux de remplissage

La tranche de 18 h à 21 h est de loin la plus prisée. «Mais les autres marchent plutôt bien aussi, même si le taux de remplissage n’est pas optimal, conclut Eric de Montfalcon. Pour attirer les amateurs de foot dans les périodes plus creuses, nous organisons aussi des événements pour les entreprises et des anniversaires pour les enfants. Une bonne occasion pour tous de se retrouver dans un contexte différent.»

A noter encore que les quatre terrains de squash sont toujours en fonction et que quatre terrains de badminton ont été ajoutés. De quoi intéresser aussi ceux qui ne pratiquent pas le foot.

