Danilo Wyss: «Pas de regret à avoir»

Danilo Wyss a crevé l’écran pendant 140 km lors de la 14e étape du Tour de France. L’Urbigène a accompli un gros travail pour favoriser la victoire de Greg van Avermaet et ainsi offrif à BMC un premier succès d’étape sur cette 104e édition de la Grande Boucle. Mais à Rodez, l’Australien Michael Matthews s’est montré le plus rapide au terme d’un sprint pour puncheurs.

«Van Avermaet était un candidat à la victoire. Il s’était imposé ici il y a deux ans (ndlr: devant Peter Sagan). Tout le monde a bien bossé Greg s’est incliné devant plus fort que lui», expliquait Danilo Wyss. «C’est dommage mais on n’a pas de regrets à avoir. On a fait une bonne course.» 104e de l’étape, Wyss pointe au 78e rang au classement général. En 2015, après avoir cueilli son bouquet, Greg van Avermaet s’était retiré du Tour de France, avec l’aval de BMC, pour rejoindre son épouse qui venait de donner naissance à une petite «Fleur».

(24 heures)