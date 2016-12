Dans les coulisses de la fédération internationale de gymnastique

La sculpture de l’artiste Eleanor Cardozo donne immédiatement le ton. Une gymnaste en équilibre sur le monde accueille les hôtes. La grâce et la souplesse sont incarnées dès l’arrivée sur le parvis de la Fédération internationale de gymnastique (FIG). Depuis un mois, la trentaine d’employés de la FIG a investi un nouveau bâtiment de quatre étages situé à l’Avenue de la Gare, à Lausanne.

Construit par le cabinet d’architectes Richter Dahl Rocha et Associés, cet édifice, dont la surface s’élève à 2300 m2, a mis 26 mois pour sortir de terre. «J’avais promis au président Bruno Grandi, qui quittera son poste le 31 décembre, que le nouveau siège serait opérationnel avant son départ. J’ai tenu parole!» sourit André Gueisbuhler, secrétaire général de la FIG.

Généreusement vitré, le nouveau siège est bardé d’électronique. Dès la réception, les écrans géants crachent des images de combinaisons gymniques à couper le souffle. Une salle de réunion et une table de briefing d’une vingtaine de mètres (!) peuvent accueillir plus de quarante personnes. «Comme nous avons cinq langues officielles, ces salles sont équipées de cabines de traduction», précise André Gueisbuhler.

Deux caméras pour vidéoconférence détectent les personnes qui prennent la parole et les filment automatiquement. Des écrans équipent aussi la salle. En marchant en direction de la cafétéria, de nouveaux écrans tactiles déversent leurs images d’exploits. «Il y a un écran par discipline», explique notre hôte. A savoir gym pour tous, gymnastique artistique masculine et féminine, rythmique, trampoline, aérobic et gym acrobatique. De l’autre côté, un autre mur d’écrans, correspondant à douze téléviseurs, reprend des images de grandes manifestations.

Centre stratégique

En empruntant les escaliers qui montent dans les étages, des posters de champions animent les couloirs. Au premier étage se situent le bureau du président, le département marketing et communication et la comptabilité. Au deuxième, le département des sports, des salles de réunion. L’une d’entre elles porte sur l’un de ses murs, le nom de tous les champions olympiques à ce jour.

«Dans nos locaux, nous contactons au quotidien nos 148 fédérations nationales, raconte le Jurassien bernois André Gueisbuhler. Toute l’organisation se déroule dans ces lieux. Nous vendons nous-mêmes nos droits TV. Nous préparons nos championnats du monde avec les comités d’organisation, les Jeux du Commonwealth, les rendez-vous continentaux ou juniors, ainsi que nos Séries de Coupe du monde. C’est encore ici que nous réalisons nos congrès, que nous prenons nos décisions lors des conseils. La communication et notre site internet se gèrent aussi depuis notre siège lausannois». Les deux étages supérieurs du bâtiment sont encore en travaux. Ils seront loués pour y accueillir des études d’avocats.

La Silicone Valley du sport

La gymnastique fait partie des trois sports majeurs des JO avec l’athlétisme et la natation. «45% de nos revenus (ndlr: les montants ne sont pas connus) proviennent des JO. Le reste est le résultat des droits TV, de nos championnats du monde et de nos partenaires», énumère le secrétaire général.

Investir à Lausanne, capitale olympique, fait donc sens. «Mais si nous sommes implantés ici, ce n’est pas seulement pour la proximité avec le CIO, tempère André Gueisbuhler. Nous souhaitons aussi bénéficier du bassin de connaissances et des possibilités de formation mis à disposition par la ville et le canton. Nous sommes un peu dans la Silicone Valley du sport.» (24 heures)