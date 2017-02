Danseur né, Florent Amodio revient électriser Lausanne

«Toutes les conditions sont réunies pour créer une magie inégalée. Et j’en profite au maximum.» Après une pause en 2015, Florent Amodio est de retour dans le spectacle «Art on Ice», qui fait étape à Lausanne ce soir et demain. Danseur né, ce petit gabarit (165 cm) a le don d’électriser les foules. A défaut d’avoir toujours subjugué les juges. D’ailleurs, il a mis un terme à sa carrière en janvier 2016, à l’âge de 25 ans. «Une décision mûrement réfléchie, assure-t-il. Je n’éprouve ni regrets ni rancœur. Je suis simplement réaliste. La nouvelle génération met quatre ou cinq quadruples dans ses programmes. Moi j’en suis incapable. J’ai eu la chance de vivre un rêve éveillé. J’ai connu des hauts et des bas, ma carrière est ainsi faite. Elle a été bien remplie, même si elle n’est pas parfaite.»

Vendredi au téléphone, au lendemain de la première du spectacle 2017, au Hallenstadion de Zurich, Florent Amodio semblait ravi. «C’est un grand succès. Nous avons eu énormément de retours positifs, soulignait-il. Pour moi, «Art on Ice» représente la définition même du spectacle, le plus grand show qu’on puisse imaginer sur la glace.» Depuis plus de 20 ans, la recette est en effet éprouvée, qui mêle performances sportives de premier plan et artistes qui jouent ou chantent en «live». La star de la pop britannique James Morrison ainsi que la chanteuse soul Chaka Khan sont les têtes d’affiche musicales de cette édition.

Le souvenir de Berne

Florent Amodio entretient une relation particulière avec notre pays. C’est en effet à Berne, en 2011, qu’il est devenu champion d’Europe, son seul titre majeur. «C’est vrai, la Suisse a pris une place à part au fil du temps. Le public s’est montré très réceptif. Une fusion s’est faite immédiatement.»

Au niveau mondial, Amodio n’a pu faire mieux qu’une 5e place (2012), malgré son exil moscovite et sa collaboration avec Nikolai Morozov. A Bratislava, voilà un an, les deux hommes ont laissé paraître leur vive émotion au terme du libre des championnats d’Europe, qui mettait un terme au parcours du Français en compétition. Ce soir-là, Florent Amodio a patiné comme jamais, ne s’inclinant que devant l’intouchable Espagnol Javier Fernandez. «Le plus beau moment de ma carrière sportive, assure-t-il. J’avais annoncé quelques mois auparavant que j’arrêterais. Plus les jours passaient et plus la pression montait. Mais tout s’est passé à merveille. J’ai réussi une performance extraordinaire. Ma bonne étoile veillait sur moi.»

«Le mec cool du patinage»

Comme elle l’avait fait 25 ans plus tôt lorsque, enfant du Nordeste du Brésil abandonné par ses parents, il s’est retrouvé en France dans une famille d’adoption. Très vite, c’est sur les patins qu’il s’est exprimé, devenant, comme il le dit lui-même, «le mec cool du patinage».

Aujourd’hui, il reste un patineur apprécié, demandé, avec une quarantaine de galas à son agenda. Il organise également des stages estivaux et envisage de créer des chorégraphies. Mais il a aussi élargi son horizon en commençant l’automne passé des études de journalisme au CFJ de Paris. «La radio me plaît énormément. On verra… J’ai la chance de m’amuser avec le patinage, tout en avançant sereinement en parallèle. Je suis tellement heureux dans ma nouvelle vie! Je garde la forme en pratiquant aussi d’autres sports, comme le football que j’adore depuis toujours. Mais je dois tout de même admettre qu’il est difficile de rester au top quand la compétition n’est plus là. Question d’intensité.»

A Malley, Florent Amodio apprécie cette configuration qui le met à quelques mètres seulement du public. «C’est une atmosphère assez incroyable. On sent le contact. Et j’adore ça!»

