Déjà regretté, Usain Bolt devra se remuer pour ne pas rater sa sortie

Etonnante orchestration. Vendredi soir, pour lever le rideau sur dix jours de spectacle, les championnats du monde de Londres ont frappé les trois coups et mis en scène deux cérémonies d’ouverture! Il y a d’abord eu l’officielle, avec Lord Sebastian Coe au pupitre, la pompe des solennités et une touche d’allégresse. On y a surtout distribué des médailles, volées sur l’autel du dopage et enfin rendues à la vérité.

Puis il y a eu celle que tout le monde attendait fiévreusement. L’entrée de l’artiste! Usain Bolt n’a fait qu’un pas dans le stade pour que des gradins, sold out, s’élève une formidable ovation. Et une quarantaine de foulées, un peu plus tard, pour oblitérer son ticket pour les demi-finales du 100 m. Une formalité poussive, en 10’’08, comme il en a le secret…

Une retraite regrettée

«Je serai triste quand tout sera fini, mais pour l’instant je suis très excité par ce dernier défi», avait déclaré l’as du sprint lors de sa dernière sortie «contractuelle» à Monaco. Vendredi, par le jeu d’une chorégraphie impromptue, il est monté joyeux sur scène au moment où Justin Gatlin, vainqueur de sa série en 10’’05, l’a quittée sous les sifflets! Le paria a fait la moue et l’idole a multiplié les mimiques et les œillades. En course, ce fut moins affriolant. Il lui a fallu une accélération rageuse pour réparer un départ chaotique. Même si la concurrence ne paraît pas dévastatrice, avec un Yohan Blake (10’’13) laborieux et un Akan Simbine repêché aux temps (10’’15), il lui faudra retrouver son état de grâce pour éviter de rater sa sortie! Car les Américains, le jeune Christian Coleman en tête, impressionnant en 10’’01, ne lui feront aucun cadeau.

Quoiqu’il arrive, pour Sebastian Coe, le président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), la retraite d’Usain Bolt n’est pas une bonne affaire. Elle tombe trop tôt dans le calendrier de réhabilitation d’une institution qui sort à peine de sa chrysalide. La chenille félonne n’est pas encore tout à fait devenue un papillon vertueux! L’ancien champion britannique a bien cherché à infléchir sa décision, mais en vain. Le corps, usé, du sprinter jamaïcain a ses raisons que la raison d’Etat n’a pu revigorer. Il perd là son meilleur ambassadeur. Un athlète génial, un amuseur public impayable et un vendeur de rêves incomparable.

Durant le règne de Bolt, ouvert en 2008 sous le déluge de New York et sur un premier record du monde du 100 m (9’’72), l’athlétisme mondial a traîné ses boulets et enfermé ses cadavres à double tour. Sous la gouvernance crapuleuse de Lamine Diack, corruption et dopage ont fait bon ménage. Tandis que la «Foudre» de Trelawny écrivait les premiers chapitres de sa légende, Justin Gatlin a passé quatre ans en pénitence – avant de revenir en courant encore plus vite qu’avant! Bolt régalait la galerie et détournait l’attention… sur lui.

La réplique de Mo Farah

Elu à la tête de l’IAAF en 2015, Sebastian Coe a depuis vidé les placards et fait le ménage dans la maison. L’affaire du dopage russe aurait pu lui empoisonner la vie, elle lui a permis de serrer la vis. A Rio, où les athlètes russes furent interdits de Jeux, l’intransigeance de l’IAAF a brusqué le dépistage du scandale. A Londres, la suspension a été maintenue et le président de la Fédération russe Dmitry Shlyakhtin a battu sa coulpe en présentant publiquement des excuses pour le tort causé. Signe d’un assouplissement, dix-neuf athlètes, jugés «clean», concourront sous bannière neutre.

Pour Sebastian Coe, le mal n’est de loin pas encore éradiqué. En février, il a fait voter de nouvelles mesures pour traquer les tricheurs et les dérives, dont l’instauration d’une unité d’intégrité indépendante. Dans sa ligne de mire, il cible aussi les entraîneurs suspects, et pas seulement les Russes! Alberto Salazar, le coach de Mo Farah, est lui sous enquête de l’agence antidopage américaine. On lui prête des «prescriptions» abusives de médicaments que le champion britannique a toujours contestées avec la plus vive indignation.

Mais c’est sur la piste, comme hier soir au terme d’un 10 000 mètres furieux et étourdissant, remporté en 26’49’’51 devant un bataillon de rivaux africains le couteau entre les dents, que Mo le Faramineux a livré sa plus cinglante réplique. La foule hurlante et idolâtre n’a, elle, aucun doute sur la probité de son sextuple champion du monde. Sebastian Coe l’a chaudement félicité en lui remettant sa médaille d’or.

(24 heures)