Del Potro renonce à Genève

Le tirage au sort du tableau principal du Geneva Open 2017 se tiendra dans huit jours, mais un rêve est déjà balayé pour les amoureux de tennis installés sur les bords du Léman: non, on ne verra pas le nom de Juan Martin Del Potro apparaître sur l’écran aux côtés (notamment) de celui de Stan Wawrinka.

Simplement car l’Argentin a dit «non» à l’épreuve des Eaux-Vives afin de se poser moins de 200 kilomètres plus loin, à Lyon, cité qui lui déroule son tapis rouge (comprenez sa terre battue) en plein pendant le tournoi genevois. Fort dommage…

Et pendant que l’on nourrit ici quelques regrets, force est de reconnaître que, pour sa première édition, l’Open Parc Auvergne Rhône-Alpes a signé un immense «coup» en attirant dans ses filets le vice-champion olympique, joueur de grande classe et personnage apprécié aux quatre coins du globe. Revenu de (très) loin la saison dernière, «DelPo» a compilé des succès géants sur Novak Djokovic, Andy Murray et Rafael Nadal, mais également regoûté à un trophée ATP en enlevant le titre à Stockholm. La cote d’amour qui l’entoure est énorme, désormais.

Et c’est Lyon qui pourra lui manifester son soutien à la fin du mois. Son nom vient s’ajouter à un plateau déjà fort intéressant, puisque Nick Kyrgios, Milos Raonic et Jo-Wilfried Tsonga se rendront également au Parc de la Tête d’Or à compter du 20 mai.

D’ici là, le Banque Eric Sturdza Geneva Open, qui avait semblé monter en puissance au printemps passé, pourra-t-il séduire une autre vedette pour partager l’affiche de cette édition 2017 avec Stan Wawrinka? C’est à souhaiter, autant pour l’attrait que pour l’intérêt de la manifestation.

Même si la piste Del Potro s’est définitivement évanouie, les rumeurs vont bon train. Un Alexander Zverev, voire un Dominic Thiem resteraient dans le viseur. Mais attention: il y a urgence!

(24 heures)