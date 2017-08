Des Vaudois prudents mais sans complexe

Cette saison, la Promotion League aura un fort accent vaudois. Avec les arrivées conjointes d’Yverdon et du Stade-Lausanne-Ouchy mi-juin, le canton alignera la plus importante délégation du championnat avec quatre représentants.

Même s’ils ne le clament pas haut et fort, Yverdon-Sport et le Stade Nyonnais font partie des prétendants à la promotion en Challenge League. YS a frappé un grand coup cet été en attirant Djibril Cissé dans le Nord vaudois.

Même s’il n’a plus joué depuis deux ans, l’attaquant français fera parler sa science du but dans les surfaces adverses. Dans cette optique, ses six buts en quatre matches de préparation constituent un premier signe encourageant.

De son côté, le Stade Nyonnais a habilement su étoffer son contingent avec le renfort de plusieurs éléments rompus à la Challenge League. Quatrièmes la saison dernière, les Stadistes visent officiellement le podium.

De l’autre côté du classement, Bavois a prouvé qu’il méritait sa place au troisième échelon national. Avec plusieurs renforts intéressants, les Nord-Vaudois espèrent pouvoir assurer sans trop de problèmes leur maintien.

Une mission qui s’annonce plus compliquée pour le SLO. Le néo-promu n’a rien changé, ou presque, durant l’été. Les dirigeants lausannois ont donc misé sur la continuité et les joueurs en place pour sauver leur place en Promotion League.

Yverdon-Sport

Bien armé, YS veut avancer masqué

L’arrivée de Djibril Cissé (35 ans) à Yverdon début juillet a défrayé la chronique. Vainqueur de la Ligue des champions 2005 avec Liverpool, le Français (41 sélections) sera l’attraction majeure du championnat. «Nous devons être attentifs à ne pas brûler les étapes avec lui, mesure Anthony Braizat. Cela fait deux ans qu’il n’a pas joué. Cissé reprend goût au football. Il est logé à la même enseigne que les autres joueurs.»

Le nouveau No 9 a inscrit six buts en quatre matches de préparation jusque-là. «Dans la surface, il est très important, souligne son entraîneur. On doit jouer avec ses qualités. Il ne peut pas faire tous les efforts qu’il aimerait faire. A l’équipe de courir pour lui.» L’avant-centre s’était donné un mois pour être compétitif, un délai qui correspond à la reprise du championnat. Selon toute vraisemblance, «Djib’» devrait faire ses débuts sous le maillot d’YS mercredi, à Köniz.

En plus de Cissé, les signatures de François Marque – actuellement blessé – et de David Marazzi apporteront de l’assise au néo-promu. Ces deux recrues cumulent plus de 260 matches en Super League.

Anthony Braizat se refuse pourtant à parler de promotion. «De la première ligue à la Promotion League, il y a un monde d’écart. Tout va plus vite. Il y a plus de rythme. Il nous faudra un temps d’adaptation. On doit d’abord se mettre au niveau de la ligue, notamment sur le plan défensif. Il y a beaucoup de joueurs qui vont découvrir ce niveau.»

Reste que ce contingent de qualité place l’ambitieux néo-promu parmi les favoris à l’ascension en Challenge League. «On fera un premier constat en décembre», se contente de résumer l’entraîneur yverdonnois.

Arrivées Cissé (libre), Tavares (Servette M21), Lahiouel (Bavois), Ngindu (SLO), Da Silva (LS), Marque (Brunei) et Marazzi (Le Mont).

Départs Brenet (?), Moussilou (?), Schertenleib (études), Ruchat (retraite), Bamele (Fribourg), Challandes (La Chaux-de-Fonds), Khelifi (Bavois).



Stade Nyonnais

Faire mieux que la saison passée

Très bon quatrième la saison passée, le Stade Nyonnais, et Oscar Londono, ne veulent pas se satisfaire de cette place d’honneur, cette année. «Notre objectif est logiquement de faire un peu mieux, soit de conclure le championnat sur le podium», dit celui qui a remplacé Bevilacqua en novembre dernier.

Une légitime ambition qui ne signifie toutefois pas que le club de La Côte vise la promotion en Challenge League. «Il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas si longtemps le SN était au bord du dépôt de bilan, continue Oscar Londono. En 18 mois, de nombreux paliers ont été franchis, de bonnes et solides structures ont été mises en place, mais il faut rester prudent. Cela dit, on pourra avoir une meilleure vue des forces en présence après cinq matches, pas avant.» Car même si le Stade s’est renforcé durant la trêve estivale, la concurrence pour figurer sur le podium ne manquera pas.

«De notre côté, nous avons davantage d’expérience grâce à l’apport de quelques éléments qui ont goûté aux ligues supérieures, se réjouit l’ancien joueur du LS et de Servette. Par rapport à l’an dernier, j’ai aussi plus de profondeur dans mon effectif. Tous les postes sont désormais doublés, ce qui peut être primordial dans une compétition où les matches à haute intensité s’enchaînent et où les blessures sont inévitables. J’espère également qu’une saine concurrence s’installera très vite afin de pousser chacun à donner le meilleur de lui-même. Une émulation qui ne pourra être que bénéfique.»

Habitué à travailler avec les jeunes depuis qu’il a choisi d’embrasser la carrière d’entraîneur (Servette M21, puis responsable de la formation à Nyon), Londono ne négligera pas ses jeunes éléments. «Nous avons intégré à la 1re équipe quelques jeunes de la région, conclut-il. Et ils auront du temps de jeu s’ils le méritent. J’attends d’eux qu’ils me mettent dans l’embarras.»

Arrivées Tall, Zambrella (Le Mont), Fargue, Yagan (Servette).

Départs Duarte (Portugal), Simunac (?), Etchegoyen (?).



Bavois

Assurer le maintien sans trembler

«On dit que la deuxième saison dans une nouvelle catégorie de jeu est toujours la plus compliquée. Pour Bavois, je vois toutefois les choses de façon un peu différente. J’avoue aborder cet exercice avec beaucoup plus de confiance et de certitudes qu’il y a un an.» Bekim Uka prêche l’optimisme et ne se contentera donc pas, cette année, d’un sauvetage arraché de justesse, comme ce fut le cas en juin dernier. «Je crois que mon équipe est non seulement plus forte mais que, cette fois, elle a surtout le grand avantage de savoir ce qui l’attend. L’expérience acquise la saison dernière, parfois dans la douleur, nous sera très utile. Car il faut savoir qu’un véritable fossé, à tous les niveaux, existe entre la 1re ligue Classic et la Promotion League. Et mes joueurs ont désormais digéré ce changement.»

Celui qui entraîne Bavois depuis cinq ans et demi – presque une éternité à ce niveau – voit aussi d’un très bon œil les arrivées du SLO et d’Yverdon au sein d’un championnat qui a de la peine à se trouver une véritable identité et un public. «Avec, aussi, la présence de Sion M21 et de La Chaux-de-Fonds, les derbies seront nombreux, se réjouit Bekim Uka. J’espère que les spectateurs trouveront davantage d’intérêt que par le passé à suivre une compétition qui est d’un bon niveau.»

Pour que ce deuxième exercice ne ressemble pas au dernier, Bavois a complété un groupe au sein duquel figuraient trop d’éléments un peu «justes». «Ces joueurs nous ont quittés et nous les avons remplacés par d’autres, plus expérimentés et habitués à évoluer à un niveau plus élevé, explique Uka. La qualité du contingent a donc augmenté mais, pour ce qui nous concerne, il sera d’abord déterminant de réussir notre entame de championnat pour espérer vivre un exercice tranquille. Et, surtout, il faudra nous montrer plus performants à l’extérieur.»

Arrivées Bühler (Wil), Pimenta (Le Mont), Khelifi (Yverdon), Benyie (CA Bastia), Sallaj (Xamax).

Départs Lahouel (Yverdon), Makfhana (Köniz).



Stade-Lausanne-Ouchy

Le SLO joue la carte de la stabilité

Une fois l’euphorie de la promotion retombée, le Stade-Lausanne-Ouchy s’apparentait à un immense chantier. Entre des cadres vieillissants (à l’instar du capitaine Fabian Geiser) et des joueurs convoités (Kok, Ngindu ou Mejri), l’avenir du club de Vidy s’inscrivait en pointillé.

Pourtant, seul Brice Ngindu (Yverdon) a finalement quitté le groupe pendant la pause estivale. Pour le remplacer, le SLO a fait appel à Roland Ngondo (22 ans). Cet ex-international suisse M17 arrive de Servette où il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe première. Du poste pour poste. «On n’a jamais eu beaucoup de départ d’une saison à l’autre, préférant travailler sur la continuité, précise Andrea Binotto. J’ai vraiment senti la volonté de la part des joueurs de se frotter à l’échelon supérieur. Mais tant que la fenêtre des transferts n’est pas fermée, j’ai toujours la crainte qu’une équipe ambitieuse nous prenne un joueur.»

Sonny Kok, 7 buts en 4 matches de finales, a été sollicité cet été, mais l’attaquant espérait une offre de Challenge League. Une proposition qui n’est visiblement pas arrivée entre les mains de l’explosif No 11.

Même staff, même nombre d’entraînements, mêmes horaires: le club est monté d’une ligue mais l’approche et le budget ont peu évolué. «Si nous visions les premières places, nous aurions eu une approche différente, reconnaît le coach stadiste. Vu que ce n’est pas le cas, notre stratégie est la bonne.»

Si le SLO ne vise pas le haut du classement, Andrea Binotto refuse pourtant de parler du maintien comme étant l’objectif principal de la saison. «Ce serait minimaliste de notre part, résume-t-il. Bien sûr, on veut se sauver, mais j’ai surtout demandé aux joueurs d’être compétitifs à chaque match. Ce ne sont pas des paroles en l’air. Mon équipe peut ponctuellement mettre en danger n’importe qui dans cette ligue.»

Départ Ngindu (Yverdon).

Arrivées Ndongo (Servette M21), De Amorim (La Sarraz).

(24 heures)