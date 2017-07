Dix sur dix pour Danilo Wyss

Avec une constance et une régularité jamais prises en défaut, Danilo Wyss a bouclé son 10e grand tour (5 Giro, 3 Vuelta). A bientôt 32 ans – il les fêtera le 26 août – l’Urbigène a terminé sa deuxième Grande Boucle après 2015. L’exploit – c’en est un – mérite d’être souligné.

Au Stade Vélodrome, samedi, Danilo Wyss a savouré le moment: «Le cadre, l’ambiance: tout était sympa pour ce chrono final.» Dans ce contexte, la remontée vers Paris ne s’est pas apparentée à une étape de plus mais de trop. «Je suis content d’être allé au bout. Je suis fatigué. J’ai connu des hauts et des bas, mais j’ai réussi.»

Selon nos informations, Danilo Wyss devrait poursuivre sa carrière chez BMC. Le team américano-suisse, qu’il a rejoint en 2008, lui propose une prolongation de contrat d’une année. La signature est à bout touchant. Richie Porte tient absolument à l’avoir à ses côtés. L’Australien compte aussi sur les services de Damiano Caruso.

Orphelin de Porte depuis la 9e étape, BMC a dû composer sans son leader. «Il a fallu se reconcentrer, garder le moral. L’équipe avait été construite entièrement autour de Richie. Mais c’est le sport, c’est le Tour, la course la plus dure.»

Danilo Wyss évoque le team britannique de Chris Froome qui a pesé de tout son poids sur la course: «On a peu vu les Sky cette saison mais sur ce Tour, elle a été impressionnante. Elle a rapidement perdu Geraint Thomas mais elle a tout contrôlé.» L’intéressé enchaîne en nourrissant des regrets: «Vu son début de saison, sa condition et ses capacités physiques, Porte aurait eu une place sur le podium.» Wyss enchaînera samedi prochain avec la Clásica San Sebastian puis on le retrouvera à la Cyclassics de Hambourg. (24 heures)