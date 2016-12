Du haut de ses 145 centimètres, Simone Biles a conquis Rio

Rio a déroulé le tapis rouge devant ses phénomènes. Michael Phelps, Usain Bolt et Simone Biles ont crevé l’écran et régné sans partage sur leur discipline respective. Avec 5 nouvelles médailles d’or et une d’argent, Phelps est ainsi monté pour la 28e fois sur un podium olympique (23 succès). Pendant ce temps, l’homme le plus rapide du monde allongeait sa foulée pour devancer tous ses adversaires et offrir trois nouvelles médailles d’or à la Jamaïque.

Mais il y a une jeune femme qui a dominé sa discipline avec une telle facilité qu’elle a médusé tant les téléspectateurs que les juges. Son nom est Simone Biles. A 19 ans, la gymnaste née à Columbus dans l’Ohio a remporté quatre titres à Rio et une fois le bronze. En faisant résonner à quatre reprises le Star Spangled Banner, l’hymne américain, la meilleure gymnaste du monde a égalé des athlètes telles que la Soviétique Larissa Latynina, la Hongroise Agnes Keleti, la Tchécoslovaque Vera Caslavska et la Roumaine Ecaterina Szabo, toutes auréolées de quatre sacres durant les mêmes JO.

Mère addict à la drogue

Ce n’est toutefois pas sa collection numismatique qui nous a le plus impressionnés. L’histoire de ce petit bout de femme de 145 centimètres sous la toise inspire le respect et l’admiration. Lorsqu’elle avait 3 ans, Simone Biles a été placée chez ses grands-parents. Shannon, sa mère biologique n’était plus capable de s’occuper d’elle car enlisée dans les affres des narcotiques. La future championne déménage ainsi au Texas, où on l’inscrit à l’âge de six ans au club Bannon’s Gymnastix inc. de Houston. L’entraîneur Aimee Boorman détecte en elle des capacités prodigieuses et en fait sa protégée. Aujourd’hui encore, elle loue ses facultés d’adaptation. «Simone n’a besoin que de trois jours pour maîtriser une nouvelle figure, là où d’autres sont contraintes de travailler durant des mois.» Aimee Boorman (43 ans) sera à l’origine de tous ses succès. A savoir 10 titres de championne du monde, acquis avant son triomphe carioca.

Idylle avec Zac Efron

Elue championne des champions par L’Equipe, Simone Biles a fait le buzz à plusieurs reprises sur la Toile. La première fois, au sens propre, puisqu’une abeille dissimulée dans son bouquet de fleurs l’avait attaquée lors d’une cérémonie de remise des médailles, aux Mondiaux de Nanning (Chine) en 2014. Les images de Biles gesticulant sur le podium avaient fait le tour des réseaux. Lors des JO de Rio, la gymnaste et l’acteur Zac Efron ont flirté par tweets interposés. Fan de Biles, Efron l’a rencontrée sur le site des Jeux et l’a embrassée sur la joue. La photo a là aussi circulé sur la Toile, rendant jaloux le petit ami brésilien de la championne. Arthur Mariano, également gymnaste a répliqué sur Twitter: «Hey @zacefron je l’ai vue le premier… C’est ma nana. Fier de toi Simone! Tu es la plus phénoménale dans ce monde et si spéciale. Tu as fait l’histoire. Je t’aime.

La classe incarnée

La tonicité de Simone Biles, sa vélocité, sa puissance et sa précision en font une icône du sport mondial. Intouchable au concours général, au saut de cheval, au sol et à la poutre, elle doit toutefois parfaire ses figures aux barres asymétriques, seul engin qui lui pose encore des problèmes.

L’humilité fait aussi partie de ses qualités. Lorsque Giulia Steingruber rate son programme au sol (déséquilibre, mains au sol, mauvaise réception), Simone Biles vient la réconforter. Elle, qui s’entraîne à raison de 30 heures par semaine, est la première à savoir ce que pouvait éprouver la Saint-Galloise à ce moment. Mieux, quand on la place aux côtés de Phelps et de Bolt au rang des superhéros des JO, le joyau de la gymnastique mondiale réplique en toute simplicité: «Je ne suis pas une célébrité. Je suis restée la même, malgré mes succès. J’ai simplement remporté des titres en faisant mon boulot. Je ne suis pas la prochaine Michael Phelps, ni la future Usain Bolt. Je suis la première Simone Biles.» Quelle classe!

(24 heures)